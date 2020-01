Uomini e Donne oggi: due ospiti speciali e un confronto acceso

Uomini e Donne oggi: confronti accesi e nuove discussioni tra i protagonisti del Trono Over

Continua a intrattenere il pubblico il Trono Over a Uomini e Donne oggi. Abbiamo visto, nel corso della puntata in onda ieri, Valentina Autiero annunciare la fine della sua conoscenza con Erik. La dama non è riuscita a trattenere le lacrime di fronte a quanto accaduto con il cavaliere. Ebbene oggi le discussioni e i confronti non mancano di certo! Si inizia con Jean Pierre, il cavaliere che aveva iniziato la frequentazione con Gemma Galgani. Ed è a quest’ultima che ci tiene a dare un bel consiglio. Non solo, l’uomo si ritrova al centro dello studio con Aurora e Antonella. Con la prima ha scelto di interrompere la conoscenza. In realtà, è stata proprio la dama a mettere fine alla frequentazione, in quanto ha capito di non provare nulla per lui. Antonella, invece, vorrebbe continuare a frequentare Jean Pierre, ma ci sarebbe un problema che intanto dovrebbero risolvere.

Jean Pierre ammette di non sentirsi attratto da Antonella. Quest’ultima, nonostante ciò, vorrebbe comunque continuare la conoscenza. Ma la sua decisione non viene presa bene dai presenti in studio, che avrebbero preferito vedere la dama fare un passo indietro. Gianni Sperti e Tina Cipollari si scagliano contro Antonella, criticata duramente. I due scelgono comunque di continuare la loro conoscenza, senza l’esclusiva. Non manca lo spazio dedicato a Gemma e Juan Luis. In particolare, vedremo Maria De Filippi chiedere al cavaliere se è interessato a qualche dama del parterre femminile. Secondo le anticipazioni, l’uomo fa il nome di Aurora, la quale però rifiuta di avviare questa conoscenza. A questo punto, sembra ormai certa l’uscita di scena di Juan Luis.

Oggi Uomini e Donne, tornano Enzo e Pamela: la coppia vive nuove emozioni

Oggi a Uomini e Donne torna una coppia del Trono Over. Stiamo parlando di quella composta da Enzo e Pamela. I due stanno continuando la loro love story e lei ha anche deciso di presentare all’ex cavaliere suo figlio. È tempo di dichiarazioni importanti: Enzo dichiara di voler avere un bambino insieme a Pamela, la quale però vuole ancora andarci piano. Ad un certo punto, l’ex cavaliere le fa una grande sorpresa. Scendendo nel dettaglio, l’uomo le consegna una scatola con delle rose rosse e un bigliettino che fa da dichiarazione d’amore.