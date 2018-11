Uomini e Donne oggi: un bacio, la verità su Mara, Luigi pazzo di Irene

Oggi Uomini e Donne: Giovanni bacia Mara, Gianni la smaschera? Arriva Irene per Luigi

Puntata movimentata oggi per il Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte subito da Lorenzo Riccardi. Il giovane di Milano ha raggiunto Giulia dopo la scorsa registrazione. Lui è molto arrabbiato e non comprende perché si sia alzata solo dopo essere stata imboccata di Maria De Filippi. La corteggiatrice è nervosa e urla al tronista di andarsene, di lasciarla in pace e di non volerlo più vedere. Una volta tornati in studio, la ragazza entra e cerca un chiarimento. Scoppia immediatamente il caos. I due discutono animatamente e anche il pubblico pare mettersi in mezzo. Alla donna vengono rivolte parole molto pesanti e alla fine la padrona di casa si arrabbia. La De Filippi chiede infatti ai diretti interessati di non utilizzare più determinati appellativi. Di fronte a tale lite, Gianni rivela di iniziare a pensare che i due siano d’accordo perché impossibile che la corteggiatrice resti nonostante gli insulti che le vengono associati.

È poi il momento di Luigi. Mastroianni ha portato in esterna Antonella e una nuova arrivata, Irene. Quest’ultima ha avuto modo di conoscerla su witty e l’ha immediatamente portata fuori. La corteggiatrice è piaciuto a tutti, è senza dubbio una delle più belle. Si parla poi del trono di Mara. La prima esterna ad andare in onda in studio è quella con Andrew. I due vanno a vedere una mostra e entrambi appaiono presi l’uno dall’altra. Viene poi fatta vedere l’esterna con Giovanni. Il corteggiatore le ruba il suo primo bacio a stampo. Gianni chiede poi alla tronista alcune informazioni sui suoi genitori e sul rapporto che ha ad oggi con il suo ex fidanzato.

Uomini e Donne: tutta la verità su Mara e i suoi genitori, lei piange in studio

Gianni rivela di essere venuto a sapere che i genitori di Mara vorrebbero che lei lasciasse il trono per tornare insieme al suo ex. Quest’ultimo è inoltre stato visto proprio in compagnia della mamma e del papà della Fasone. La tronista conferma, ma ribadisce anche il fatto che lei non vuole più tornare con lui e che preferisce conoscere un’altra persona nello studio del Trono Classico di Uomini e Donne. Maria comunica che tale dettaglio era già stato raccontata alla redazione dalla diretta interessata. Alla fine, la ragazza siciliana piange perché si ritrova sotto accusa senza sapere cosa rispondere.