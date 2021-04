Uomini e Donne oggi: un’eliminazione e una dama in lacrime

Nuovo appuntamento con Uomini e Donne oggi, giovedì 8 aprile 2021. La trasmissione di Maria De Filippi manda in onda la seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 28 febbraio. Dopo aver assistito al caos legato a Giacomo e alle sue corteggiatrici Martina e Carolina, è stato il turno di Gemma Galgani. Come sempre, la dama torinese è riuscita a dividere i presenti in studio. Tra attacchi, ma anche parole d’affetto da parte di chi la sostiene, prosegue per la sua strada. Secondo le anticipazioni, oggi pomeriggio la puntata dovrebbe iniziare con Samantha Curcio. Al centro dello studio, la tronista racconta di essere uscita con i due nuovi corteggiatori. Tra questi c’è Bohdan, un ex tentatore di Temptation Island.

Samantha ammette che il bel ragazzo la imbarazza molto e, a questo punto, interviene Alessio. Con quest’ultimo inizia una discussione, in quanto è stato lasciato a casa nei giorni precedenti. Inoltre, un messaggio scritto da Bohdan a Samantha sembra rappresentare una chiara frecciatina ad Alessio, il quale non le manda di certo a dire. Samantha, però, prende le difese del nuovo arrivato, che pare volesse far riferimento ai problemi che ha dovuto affrontare nella vita. Alessio, comunque, continua a mostrarsi furioso per quanto sta accadendo, poiché si sente giudicato.

Successivamente, scende l’altro corteggiatore, Giulio. Non viene mostrata la sua esterna con la tronista, in quanto per la redazione non è interessante. I due hanno portato a casa due sensazioni diverse dopo l’uscita. Secondo lui è andata bene, mentre per Samantha no. Infatti, pare che la Curcio abbia deciso di interrompere l’esterna a causa dell’assenza di dialogo. A questo punto, decide di eliminarlo.

La puntata dovrebbe poi concludersi con Luca, che racconta di essere uscito con Elisabetta e Anna Maria. Con la seconda ha cenato e ballato. Ammette in studio di sentirsi molto coinvolto dalla dama, ma è consapevole del fatto che non gli sia scattato nulla. Per tale motivo, decide di mettere fine alla loro conoscenza. Anna Maria resta molto male, in quanto non si aspettava questa sua decisione.

Maria De Filippi fa, in seguito, scendere tre donne pronte a conoscerlo. Luca, però, decide di iniziare la conoscenza solo con una, Sara. Elisabetta resta in silenzio, ma dopo un po’ la padrona di casa si rende conto che sta piangendo. Agitata, la dama confessa di essere rimasta delusa dal comportamento di Luca, visto che la loro conoscenza si sta facendo sempre più importante.

Il cavaliere non cerca neanche di dare delle giustificazioni, in quanto non sa che dire. Anche oggi pomeriggio, Tina Cipollari è assente in studio.