Uomini e Donne oggi, lacrime e segnalazioni per Giulia e Giulio

Uomini e Donne oggi Trono Classico: segnalazioni per i corteggiatori di Giulia Quattrociocche

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico. In particolare, assisteremo a momenti di forte tensione a causa di qualche segnalazione. Si inizia con Giulia Quattrociocche, il cuo percorso proseguo con Alessandro e Daniele. Con il primo c’è un piccolo problema. Infatti, vedremo la tronista chiedere di ballare con il corteggiatore con una determinata canzone, ovvero ‘Tones and I – dance monkey’. Dopo il ballo, Giulia spiega il motivo per cui ha scelto questo brano. Due ore dopo la scorsa puntata, Alessandro avrebbe condiviso una Storia su Instagram che aveva come sottofondo questa canzone e una scritta in inglese. Hanno riferito, però, alla Quattrociocche che la ex fidanzata del corteggiatore avrebbe pubblicato la stessa Storia, da una macchina diversa. Il ragazzo cerca di difendersi, affermando che la canzone da lui condivisa era dedicata proprio alla tronista. Detto ciò, Alessandro precisa di aver mantenuto un buon rapporto con la ex fidanzata, per il bene del loro bambino. Nonostante queste parole, tra i due inizia una lite in studio.

Il fatto che Alessandro sia ancora in contatto con la sua ex ragazza pare spaventi Giulia. Chiaramente il corteggiatore si difende e si arrabbia al punto tale che chiede a Maria De Filippi di poter lasciare il programma. La tronista non lo segue, anzi lo lascia proprio andare via. Si passa poi all’esterna trascorsa con Daniele. Ed ecco che anche su di lui arriva una segnalazione: c’è chi si dice convinto del fatto che fuori dalla trasmissione si stia frequentando con un’altra ragazza di nome Valentina. Al telefono una persona è pronta a confermare ciò, ma la tronista sembra non credere al racconto. A questo punto, chiede a Daniele di mostrarle il cellulare. Non arrivano della particolari conferme e Giulia va in panico, al punto che finisce in lacrime.

Oggi Uomini e Donne: Alessandro Zarino ha una segnalazione su Giulio Raselli

Quelle su Daniele e Alessandro non sono le uniche segnalazioni di oggi. Assisteremo al primo bacio di Giulio Raselli con la nuova arrivata Giulia. I due ammettono di trovarsi molto bene insieme, tanto che il tronista avrebbe scelto di vedere due volte solo con lei. L’uscita con Giovanna, invece, non va benissimo. Il tronista continua, infatti, a litigare con la corteggiatrice. Ed ecco che Alessandro Zarino annuncia di avere una segnalazione sul suo collega. Scendendo nel dettaglio, l’ex tentatore rivela di sapere che una delle nuove arrivate, Veronica, potrebbe essere in contatto con il manager di Giulio.