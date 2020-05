Uomini e Donne oggi: Gemma avverte Barbara, tornano Pamela ed Enzo

Uomini e Donne oggi, puntata Trono Over: Maria cerca di far ragionare Gemma, lei avverte Barbara

Oggi in studio a Uomini e Donne andrà in onda il Trono Over. La puntata inizia con Gemma Galgani, la quale sta continuando la conoscenza con Sirius/Nicola. Il giovane corteggiatore ribadisce di essere ancora interessato alla dama torinese e di voler andare avanti con la frequentazione. Tutta questa situazione porta ovviamente tutti i presenti in studio ad avere dei dubbi. In particolare, Tina Cipollari non perde tempo e approfitta del momento per scagliarsi sia contro Gemma che contro Sirius. Anche Maria De Filippi oggi appare abbastanza perplessa su questa conoscenza. Fino a ora la conduttrice non si è espressa molto su quanto sta accadendo tra Gemma e il corteggiatore di 26 anni. La presentatrice chiede, a questo punto, alla Galgani se ha paura oppure no della giovane età di Nicola e della vita che quest’ultimo ha ancora davanti.

La dama torinese, però, sembra non essere particolarmente dubbiosa al riguardo. Probabilmente le attenzioni che Sirius le riserva rappresentano quello che lei da tempo cercava. In collegamento, prende parte alla puntata Barbara De Santi. Sin da subito, la dama ha dimostrato di non credere assolutamente alle parole di Sirius. Addirittura aveva criticato Giovanna Abate per aver consigliato a Gemma di continuare a seguire le sue sensazioni. Sirius oggi mette in dubbio la sincerità di Barbara, certo che lei sia un po’ gelosa per questa nuova conoscenza della Galgani. Ed ecco che anche la dama torinese attacca la collega: “Fai bene attenzione, che io apro il vaso di pandora“.

Oggi Uomini e Donne: tornano in studio Pamela ed Enzo per spiegare i motivi sulla loro rottura

Un vero e proprio avvertimento quello che Gemma oggi fa a Barbara. La puntata del Trono Over si arricchisce di colpi di scena con il ritorno in studio di Pamela ed Enzo! I due hanno lasciato il programma diversi mesi fa. I primi tempi sembravano aver trovato la serenità, ma improvvisamente è arrivato l’annuncio sulla loro rottura. In studio oggi sia Pamela che Enzo spiegano cos’è accaduto al loro rapporto.