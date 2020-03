Trono Over UeD: Pamela Barretta lasciata da Enzo. Colpo di scena

Pamela Barretta rivela sui social: “Enzo mi ha lasciata!”

La relazione d’amore tra i due ex protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne è arrivata al capolinea. Come si può apprendere dalle ultime storie di Pamela, il suo fidanzato Enzo avrebbe messo fine alla storia d’amore. I due, dopo aver vissuto una conoscenza all’interno del dating show molto burrascosa, a causa dell’eccessiva gelosia di lui e dell’insicurezza di lei, avevano deciso di proseguire il loro percorso al di fuori degli studi. Avevano anche trascorso una romantica fuga a Dubai, “Una vacanza che si è trasformata in una favola”, aveva dichiarato l’ex cavaliere. Nelle ultime ore, però, la Barretta ha sganciato la bomba. Le cose devono aver preso recentemente una piega diversa.

Trono Over: Pamela ed Enzo si sono lasciati

Qualche ora fa, la Barretta ha risposto nuovamente alle tante domande dei followers. Una in particolare ha sconvolto i fan della coppia. “Ti sei lasciata con Enzo?”, ha chiesto un utente. La risposta della donna ha lasciato intendere che sia stato proprio Enzo a metter fine alla relazione. “Si…mi ha lasciata”. Dato l’attuale stato sentimentale, in molti quindi si sono chiesti se avremmo potuto rivedere Pamela all’interno del dating show di Uomini e Donne, ma anche in questo caso la risposta è stata immediata: “No grazie”. Infine, qualcuno ha voluto ironizzare sul lato economico dell’ex cavaliere chiedendogli: “Ora che ti sei lasciata con Enzo chi ti pagherà le vacanze?”. Pungente la risposta di Pamela: “Il mio portafoglio. Come ho sempre fatto”.

Si parlava di matrimonio e figli

Solo qualche giorno fa, la coppia aveva affrontato il tema delle possibili nozze ed eventuali figli. Alle tante domande dei fan, alla dama avevano chiesto se era disposta a fare un figlio prima dei 40 anni e lei aveva prontamente risposto: “Sì ma con le condizioni giuste…”. Più enigmatica invece la risposta data alla domanda “Quando farete un figlio? Sarebbe bello per coronare il vostro amore”: la Barretta, in tale occasione aveva risposto con diversi puntini di sospensione. Infine il matrimonio: “Vi sposerete tu ed Enzo?”, domanda alla quale il cavaliere aveva risposto con uno smile. A distanza di poco più di una settimana, cosa è andato storto? Vi terremo aggiornati.