Uomini e Donne gossip, Enzo e Pamela matrimonio e figli: la coppia fa sul serio

Enzo Capo e Pamela Barretta, dopo Uomini e Donne la coppia è al settimo cielo

Enzo Capo e Pamela Barretta continuano a vivere felici la loro storia d’amore, e questo senza che nessuna voce su presunte rotture o crisi sia mai trapelata nel Web: i due sembrano andare proprio d’accordo e a differenza di quanto scriviamo sempre su Ida Platano e Riccardo Guarnieri pare che la loro relazione sia poco soggetta ad alti e bassi. Non possiamo che essere felici per entrambi perché li abbiamo visti uscire innamoratissimi dalla trasmissione ed è bello vedere che il sentimento continui a crescere. Entrambi tra l’altro potrebbero riservarci non poche sorprese prossimamente, visto che oggi su Instagram si è parlato di matrimonio e persino di figli.

Uomini e Donne, gossip Pamela ed Enzo: il matrimonio è vicino? Cosa succede su Instagram

A Pamela hanno chiesto due volte se è disposta a fare un figlio prima dei 40 anni (ne ha 37), e lei, che ne ha già uno di 20 avuto a 17 anni e mezzo, non ha rifiutato l’idea: “Sì ma con le condizioni giuste…”, questa la sua risposta. Più ambigua invece quella data alla domanda “Quando farete un figlio? Sarebbe bello per coronare il vostro amore”: la Barretta ha risposto con diversi puntini di sospensione che dicono tutto e dicono niente. Cos’ha in serbo la coppia insomma? Se avere un figlio è senz’altro una decisione da ponderare maggiormente quella di sposarsi non sembra essere una scelta che Pamela disdegna, anzi: “Vi sposerete tu ed Enzo – questo ciò che le hanno chiesto a un certo punto su Instagram –?”. La risposta? Un chiaro “La proposta di matrimonio deve farla l’uomo” che Enzo ha voluto commentare con uno smile che fa pensare che tale proposta potrebbe arrivare a breve.

Armando Incarnato amico della coppia: l’ultimo incontro con Pamela ed Enzo

Ovviamente non poteva mancare la presenza di Armando Incarnato anche in questa circostanza: il Cavaliere di UeD, accusato dagli opinionisti e non solo di voler stare continuamente al centro dell’attenzione, è apparso in varie storie pubblicate da Enzo e Pamela, con Capo che a un certo punto ha commentato una foto con tutti e tre presenti con un chiarissimo “Meglio tenere Armando Incarnato sempre a distanza di sicurezza”. Enzo voleva scherzare ovviamente: pare che fra i tre sia nata una bella amicizia, e questo ci sorprende visto che Armando al Trono Over è criticato spessissimo. Chissà se lui sa qualcosa dei progetti futuri di Enzo e Pamela…