Enzo e Pamela tornano al Trono Over: lui chiede un figlio, lei risponde così

Enzo e Pamela oggi: il ritorno nell’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne

Enzo e Pamela sono tornati al Trono Over di Uomini e Donne. Come rivela il Vicolo delle News, la coppia è stata ospite della puntata registrata a Roma venerdì 27 dicembre. I due sono stati invitati dalla redazione di Maria De Filippi a raccontare gli ultimi sviluppi della loro storia, nata proprio mesi fa nel salotto del programma di Canale 5. La relazione tra Pamela ed Enzo procede davvero a gonfie vele e a breve l’ex Dama presenterà al nuovo compagno il figlio nato da un precedente rapporto. Ma Enzo – che non è ancora padre – ha già chiesto alla fidanzata di provare ad avere un bambino insieme. Una proposta che ha sorpreso tutti, a partire dalla stessa Pamela, che non si aspettava un appello pubblico.

Enzo del Trono Over di Uomini e Donne vuole un figlio da Pamela

Enzo sogna un figlio da Pamela, dopo l’incontro fortunato al Trono Over di Uomini e Donne. Ma la Dama ha replicato che per il momento è troppo presto. La donna vuole andarci cauta prima di mettere su famiglia con Enzo, considerata anche la presenza del primogenito nato da una precedente storia d’amore. Per ora Enzo ha scelto di aspettare ma questo non gli ha vietato di fare una romantica sorpresa in tv alla sua Pamela.

La sorpresa di Enzo per Pamela all’ultima puntata del Trono Over

Nel corso dell’ultima registrazione del Trono Over Enzo ha fatto recapitare a Pamela una scatola di rose rosse con dentro un bigliettino con la scritta “Mi sono innamorato di te”. Una romantica sorpresa che ha emozionato Pamela, che è corsa a ballare con il suo Enzo al centro dello studio di Uomini e Donne.