Uomini e Donne oggi: Lorenzo esce dallo studio, Andrea dubbioso

Oggi Uomini e Donne: Andrea ha le idee chiare su chi eliminare, ma i dubbi non mancano

Finalmente è arrivato il momento della messa in onda delle nuove puntate del Trono Classico. Ci attende un Giovedì pomeriggio molto movimentato. Grandi colpi di scena per gli attuali protagonisti di Uomini e Donne. Partiamo dal bellissimo e sempre più amato Andrea. Il simpatico bolognese continua a portare in esterna le due/tre ragazze che lo hanno più colpito e ha deciso di eliminarne più di una. Vanno in onda le sue uscite con le corteggiatrici e a quanto pare la sua preferita è Arianna. In studio, però, Cerioli dichiara di avere molti dubbi nei confronti della giovane donna. Il tronista inizia a pensare che la Cirrincione sia solo interessata alla luce dei riflettori.

Chiusa la parentesi dedicata ad Andrea Cerioli si passa a Lorenzo. Il tronista pugliese ha portato in esterna Claudia ed è andato a riprendere Giulia. Con la prima c’è stata un’uscita molto piacevole e divertente. Insieme sono andati in giro per le vie di Roma in pieno stile Pechino Express. Si sono parlati molto e la ragazza ha chiesto di non essere presa in giro. Alla fine, lei resta male nel sapere che Riccardi è andato dalla Cavaglia. Va poi in onda il confronto del dopo puntata con l’altra corteggiatrice. Oggi la ragazza torna in studio e Claudia si alza e se ne va. La donna è convinta che il tronista sia interessato sollo alla rivale e che stia solo prendendo tempo per arrivare alla scelta con due persone.

Uomini e Donne: Lorenzo segue Claudia, Luigi deluso da Elisabetta

Claudia lascia lo studio e Lorenzo la segue per provare a chiarire la sua posizione. Intanto, va in onda il filmato in cui la redazione comunica ad Elisabetta che Luigi ci ha ripensato e non vuole più portarla in esterna. La ragazza piange e resta molto male. Intanto, il studio rivela di non aver apprezzato l’attacco che la corteggiatrice ha fatto nei confronti di Uomini e Donne in generale.