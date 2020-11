Uomini e Donne oggi: Gemma torna in studio, Davide delude

Oggi la puntata di Uomini e Donne, registrata lo scorso 23 ottobre, inizia con Gemma Galgani. Proprio ieri, il pubblico di Canale 5 ha assistito a una scena mai vista prima. La dama torinese ha scelto di lasciare lo studio, nel corso della registrazione, a causa di un battibecco avuto con Tina Cipollari. Quest’ultima le avrebbe detto all’orecchio delle parole molto forti. Gemma non è riuscita a trattenere le lacrime e, nella disperazione più totale, ha deciso di ritirarsi dietro le quinte. I telespettatori vedranno la Galgani tornare al centro dello studio oggi, giovedì 5 novembre. Ma prima Maria De Filippi manda in onda un filmato che la ritrae profondamente rammaricata per quanto accaduto.

Gemma si è lasciata andare a un duro sfogo dopo il battibecco con Tina. La dama di Torino ha ribadito di essere stata colpita dall’opinionista con delle cattiverie abbastanza pesanti. Non solo, nel filmato, la Galgani è tornata a parlare di Giorgio Manetti e dell’intervista che quest’ultimo ha rilasciato. In studio, Tina e Gianni si dicono convinti del fatto che Gemma abbia pianto, in realtà, per l’ex cavaliere, in quanto ancora innamorata di lui.

In studio, la Galgani porta avanti il suo percorso e rivela di essere uscita con Mario. I due sono andati a cena fuori, ma il cavaliere ammette di non voler dare l’esclusiva alla dama e di voler conoscere anche altre persone. La loro uscita è andata bene e Mario ha comunque intenzione di continuare a conoscere Gemma. Tina, a questo punto, si dichiara certa del fatto che il cavaliere non sia realmente preso dalla Galgani. Questo nuovo attacco della Cipollari infastidisce nuovamente la dama.

Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, oggi il pubblico vedrà al centro dello studio Davide Donadei, che sta proseguendo il suo percorso con Beatrice, Chiara e Rossana. Il tronista fa sapere di aver visto tutte e tre le corteggiatrici dopo la scorsa puntata. In particolare, con la prima ha avuto un confronto. Invece, con Rossana è scattato un bacio. Ovviamente quanto accaduto infastidisce non poco le altre due ragazze.