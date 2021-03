Uomini e Donne oggi, Riccardo e Roberta verso la scelta: nuovo inizio

La dama e il cavaliere del Trono Over si avvicinano al momento in cui decidono di lasciare il programma di Canale 5

Cosa accade oggi a Uomini e Donne? Nel pomeriggio di giovedì 4 marzo 2021 dovrebbe andare in onda l’ultima parte della registrazione dello scorso 17 febbraio. La puntata dovrebbe iniziare da dove si è conclusa quella trasmessa ieri, ovvero da Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua. I due al centro dello studio hanno raccontato di aver deciso di ripartire da zero, mettendo da parte le ultime incomprensioni. Entrambi hanno ammesso di aver trascorso insieme una piacevole serata. Per loro sembrava come un primo appuntamento. Hanno poi risposto alle curiosità dei presenti in studio, rivelando di non aver dormito insieme. C’è stato solo un bacio, in quanto a Riccardo non gli sembrava carino andare oltre.

Le anticipazioni riguardanti questa registrazione, purtroppo, non sono dettagliate. Dunque, non si sa di preciso cosa accade nello studio di Canale 5. Nonostante ciò, si può capire tramite le registrazioni successive che oggi Riccardo e Roberta si dichiarano i loro sentimenti. Infatti, la puntata che andrà in onda questo pomeriggio dovrebbe portare la coppia verso la scelta. Come in molti già sanno, i due protagonisti del Trono Over decidono di lasciare insieme il programma. Si conoscono ormai da due anni, ma la loro conoscenza in passato subì un blocco nel momento in cui il Guarnieri si riavvicinò a Ida Platano.

Quando la relazione con quest’ultima si è conclusa definitivamente, Riccardo è tornato nel programma e ha subito concentrato la sua attenzione proprio su Roberta. Dopo varie incomprensioni, i due si ritrovano ora a vivere la storia d’amore che da tempo sognavano. La Di Padua è andata contro tutti continuando la conoscenza con il cavaliere pugliese. Molti le hanno consigliato di interrompere, poiché le minestre riscaldate non sono il massimo. Non solo, in tanti erano convinti che il Guarnieri non fosse realmente interessato a Roberta. Con il passare del tempo, sembra proprio che la dama abbia ricevuto le conferme che da tempo cercava.

Ora non resta che attendere per assistere al momento della scelta di Riccardo e Roberta. Ciò, però, non accade nella puntata in onda oggi, ma manca davvero poco.