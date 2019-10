Uomini e Donne oggi, tensioni in studio e nuove svolte

Uomini e Donne oggi Trono Classico, Giulio Raselli: tensioni con Giovanni, l’interesse per la nuova corteggiatrice Giulia

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Non mancano i momenti di tensione in studio, in particolare tra Giulio Raselli e Giovanna. In particolare, il tronista ammette di essersi trovato molto bene con una nuova corteggiatrice, Giulia. L’esterna con quest’ultima è molto bella ed è impossibile non notare il forte interesse che Giulio ha nei suoi confronti. Infatti, Raselli le confessa in esterna di provare per lei delle sensazioni che con le altre non ha mai provato, fatta eccezione per Veronica. Ed ecco che in studio si accendono nuovi scontri tra il tronista e Giovanna. La corteggiatrice, dopo il bacio che c’è stato tra loro scorsa settimana, non prende affatto bene la situazione. La loro esterna non è poi andata così bene. L’atteggiamento tenuto dalla ragazza non convince molto Giulio, il quale dichiara di trovarla finta.

A questo punto, Maria De Filippi manda in onda l’esterna con la nuova arrivata, Giulia. Dopo aver trascorso del tempo con lei, Giulio si è reso conto di provare appunto un particolare interesse nei suoi confronti, tanto che ha scritto a Claudio di poterla rivedere. In particolare, il tronista ha voluto incontrare nuovamente la nuova corteggiatrice in un ambito elegante. Non solo, Raselli ha anche deciso di comprarle un paio di scarpe, su cui lei ha fatto qualche apprezzamento durante l’esterna precedente. Pensando che Giulia non potesse permettersi di acquistarle, il tronista ha scelto di farle questa sorpresa. Nel corso di questa seconda esterna sarebbe potuto scattare un bacio, ma Giulio ha preferito andarsene. Giovanna in studio non prende affatto bene neanche l’atteggiamento che il tronista ha tenuto anche con Irene e così si alza e se ne va.

Oggi Uomini e Donne, Giulia sembra ricredersi su Alessandro

Il trono di Giulia prosegue con Alessandro, Daniele e Cristiano. Maria annuncia che la tronista ha scelto di fare la stessa esterna con i primi due. Si parte con il filmato riguardante l’incontro con Alessandro, durante il quale lei ha deciso di far spegnere le telecamere per 10 minuti. Non appena sono state riaccese, tra loro è scattato un bacio. In studio, Daniele resta molto male, in quanto la sua esterna non è andata poi così tanto bene. La tronista sembra iniziare a vedere Alessandro con occhi diversi, in quanto lei stessa ammette di sentirsi finalmente libera con lui.