Uomini e Donne ogg: Teresa piange e i corteggiatori vanno via

Oggi Uomini e Donne: Teresa Langella in lacrime in studio, tutta colpa dei suoi corteggiatori

Torna finalmente il Trono Classico. Maria De Filippi entra subito nel clou della puntata parlando di Teresa. La bella napoletana ha deciso di mettere alla prova i suoi quattro corteggiatori. A quanto pare non tira una buona aria in studio. La ragazza è molto nervosa e arriva a sedersi sul trono già in lacrime. La Langella spiega alla conduttrice, agli opinionisti e al pubblico di essersi resa conto di non aver costruito assolutamente nulla in questi primi mesi di Uomini e Donne. Va poi in onda un video di ciò che è accaduto dopo la scorsa registrazione. La redazione comunica ai ragazzi che la tronista ha deciso di non portare fuori nessuno. Le reazioni sono a dir poco inaspettate e a quanto pare buttato giù la diretta interessata.

Pierpaolo Petrelli non comprende la scelta di Teresa, anche perché essendo arrivato da pochissimo avrebbe preferito incontrarla e conoscerla quanto più possibile. In ogni caso, una volta in studio si scopre che in settimana ha chiesto di vederla e non le è stato concesso. Antonio Moriconi avrebbe voluto vederla per poter chiarire la loro situazione. Andrew non gradisce assolutamente e le da della ragazzina. Luca Daffrè decide di non presentarsi neanche in puntata. Alla fine, oggi la Langella spiega quali sono i motivi che la fanno stare così male. Di Dal Corso non si fida, mentre con Moriconi si sente lei l’uomo. Alla fine, i due vanno via e resta solo l’ex Velino.

Uomini e Donne: le nuove esterne di Andrea Cerioli

Chiusa la parentesi dedicata a Teresa, si passa ad Andrea Cerioli e Ivan Gonzalez. Il tronista di Bologna ha portato fuori varie ragazze. L’esterna più interessante è quella con Arianna. I due sembrano piacersi sin dal primo momento e appaiono anche molto complici. In studio di apre però un dibattito sui piccanti commenti che il giovane ha rivolto nei confronti della giovane donna.