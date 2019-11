Uomini e Donne oggi, Giulio in crisi: Giovanna e Giulia non si presentano

Uomini e Donne oggi, problemi per Giulio: la segnalazione viene smentita ma Giovanna e Giulia non si presentano in puntata

Una nuova puntata scoppiettante quella del Trono Classico oggi a Uomini e Donne. Si inizia con Giulio Raselli, su cui Maria De Filippi fa vedere un filmato. Il video in questione riguarda la foto che sul web ha scatenato non poche polemiche, che vede il tronista in atteggiamenti intimi con una ragazza durante questa estate. Molti telespettatori hanno creduto si trattasse proprio di Giulia D’Urso. Invece, viene fatta entrare n studio la ragazza ritratta nella foto, la quale conferma di aver avuto un flirt estivo con Raselli. Pertanto, viene smentita la falsa notizia che vedeva Giulio in compagnia di Giulia questa estate. Ma non finisce qui per il tronista: la conduttrice lo informa che, dopo quanto accaduto la scorsa puntata, né la D’Urso né Giovanna sono presenti. A questo punto, Maria chiede a Giulio se ha intenzione di chiamarle con una videochiamata. Raselli decide di sentire entrambe e il tutto viene mostrato al pubblico. Prima di tutto, il tronista sceglie di contattare Giovanna, con cui ha una breve discussione.

La corteggiatrice ammette che avrebbe voluto vedere Giulio raggiungerla dopo la scorsa puntata. Ora Raselli chiede alla Abate di venire in trasmissione e di parlare così faccia a faccia. Dalle anticipazioni sappiamo che durante la videochiamata non si comprendono esattamente le parole della corteggiatrice, in quanto c’è poca connessione. Poco dopo, fanno vedere un messaggio da lei inviato alla redazione, attraverso il quale annuncia che non si presenterà in puntata. Nonostante ciò, la corteggiatrice dà comunque un’ultima speranza, spronando il tronista a fare lui qualcosa per lei. Raselli contatta anche Giulia e anche con lei parte una discussione. La D’Urso si dice convinta del fatto che Giulio sia più interessato a Giovanna e che la scelta ricadrà proprio su quest’ultima.

Oggi Uomini e Donne: Giulio Raselli decide di raggiungere Giovanna

Una puntata difficile per Giulio, che riceve poi un lungo messaggio da parte di Giulia. La ragazza ribadisce il suo pensiero e conferma anche lei che non si presenterà in puntata. A questo punto, Maria chiede a Raselli se vuole raggiungere Giovanna, utilizzando la macchina del programma. A questo punto, il tronista esce dallo studio e si dirige dalla corteggiatrice. Vi anticipiamo che l’incontro che Giulio fa con la ragazza verrà mandato in onda la prossima settimana. Dopo ciò, si passa al trono di Carlo.