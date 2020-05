UeD oggi: seri sospetti su una dama e un cavaliere, Gianni chiede le prove

Uomini e Donne oggi: sospetti su una dama e un cavaliere, tensione tra Sammy e Alchimista

Dure accuse per una dama e un cavaliere oggi a Uomini e Donne. Ma prima scendono al centro dello studio Sammy e Alessandro. I due corteggiatori conoscono per la prima volta Alchimista, che proprio ieri ha finalmente rivelato la sua vera identità. Scendendo nel dettaglio, il corteggiatore mascherato di Giovanna Abate si è rivelato essere Davide Basolo. Non mancano gli scontri e i battibecchi tra Alchimista e Sammy. Il primo è convinto che Hassan non sia riuscito a dimostrare nulla di positivo in questi mesi alla tronista. Ed ecco che arriva anche Alessandro, il quale non può non porre delle domande a Giovanna. C’è sempre più confusione per quanto riguarda la presenza di Graziani, il quale ha scelto di continuare il suo percorso sebbene dall’altra parte ci siano non pochi dubbi. Dopo di che, vedremo tornare in studio Armando Incarnato. Dopo le accuse e il confronto con la sua ex fidanzata, il cavaliere napoletano ieri aveva lasciato lo studio. Oggi decide di rientrare e di chiedere scusa a Maria De Filippi. Ed ecco che arriva il turno di Veronica e Giovanni.

La conoscenza tra i due genera ancora molti dubbi in Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Un rapporto di ragione, non sento mai la pancia”, dichiara il primo sulla coppia. Anche Valentina Autiero ammette di trovare il tutto una messa in scena. Ma a scatenare i sospetti dei due opinionisti è quanto accaduto in questi giorni a Veronica. La Ursida ha ricevuto una mazzo di rose a sorpresa da parte di Luca. Quest’ultimo vorrebbe avviare una conoscenza con la dama e ha scelto così di sorprenderla facendole questo regalo. Un bel momento per Veronica, che però genera molti dubbi in Gianni e Tina. Infatti, i due opinionisti accusano la Ursida di aver calcolato il tutto.

Oggi Uomini e Donne: Veronica e Luca accusati, Gianni ora vuole le prove

Quello che ha fatto Luca per Veronica a Uomini e Donne ha sicuramente dato all’occhio. Ma secondo Gianni e Tina c’è qualcosa che non torna. “Ci metto la mano sul fuoco che voi due vi conoscete, mi voglio bruciare tutto il corpo. Vi siete conosciuti sui social”, dichiara la Cipollari. Tanta tensione oggi in studio per Veronica e Luca, ai quali Gianni chiede anche i cellulari.