Uomini e Donne oggi: il compleanno di Gemma, spuntano le segnalazioni

Le anticipazioni di Uomini e Donne sulla puntata di oggi, giovedì 28 gennaio 2021, vedono al centro dell’attenzione Gemma Galgani. Quella che va in onda questo pomeriggio rappresenta la prima parte della registrazione avvenuta lo scorso 19 gennaio. Grande protagonista è, appunto, la dama torinese, che si ritrova al centro dello studio con i due cavalieri che sta conoscendo (entrambi si chiamano Maurizio). Tra loro non c’è il Guerci, che ha deciso di mettere fine alla loro conoscenza qualche puntata prima. Ed è proprio su quest’ultimo che Gemma oggi porta in studio delle segnalazioni. Ma prima si festeggia il compleanno della dama, che il 19 gennaio ha compiuto gli anni. I due cavalieri che la stanno conoscendo le regalano dei fiori, mentre Tina Cipollari opta per un’altra scelta!

Infatti, la nota opinionista fa portare in studio una torta per festeggiare il compleanno di Gemma. Ovviamente non manca quel dettaglio che solitamente la Cipollari sfrutta per colpire la dama di Torino. Sulla torta sono presenti ben tre mummie. Pertanto, la Galgani si ritrova a spegnere le candeline di fronte a queste tre figure che Tina ha fatto rappresentare sul dolce. Ma quando i festeggiamenti all’interno dello studio finiscono, Gemma decide di affrontare nuovamente il discorso riguardante la fine della sua conoscenza con Maurizio Guerci. Il cavaliere ha deciso di chiudere con la Galgani, dopo varie discussioni.

Al centro dello studio ha dichiarato di non riuscire più a vivere con serenità la loro conoscenza, viste le incomprensioni. Nonostante ciò, ha dimostrato di voler ancora molto bene a Gemma. Quest’ultima non è rimasta soddisfatta di fronte a questa sua spiegazione. Infatti, più volte ha ammesso di avere un’idea ben precisa su Maurizio: ha deciso di chiudere la loro conoscenza poiché influenzato da qualcuno fuori. A detta della Galgani, alcune persone avrebbero invogliato Guerci a mettere fine alla frequentazione facendogli notare la differenza d’età. Maurizio ha sempre negato e ora Gemma fa sapere di aver ricevuto delle segnalazioni!

Ebbene, la dama torinese annuncia di aver scoperto che Guerci ha chiuso la conoscenza perché avrebbe una fidanzata fuori. Qui, secondo la Galgani, si ricollegherebbe il suo racconto del 26 dicembre, quando Maurizio le chiuse il telefono per rispondere a una sua amica al citofono. A questo punto, Gemma promette che, non appena potrà, porterà in studio le prove che andrebbero a confermare queste segnalazioni.