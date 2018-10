Uomini e Donne oggi, Lorenzo su tutte le furie: il tronista sbotta

Oggi Uomini e Donne: Lorenzo contro Giulia, Luigi la porta in esterna

Questo Giovedì, 25 Ottobre 2018, va in onda su Canale 5 una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte dal dopo puntata di Lorenzo. Il tronista di Milano subito dopo la scorsa registrazione ha raggiunto in camerino Giulia. In studio, la corteggiatrice aveva accettato di ballare con Luigi, tanto da far andare su tutte le furie Riccardi. Quest’ultimo ha cercato un confronto con la diretta interessata, finendo per aggredirla a parole una volta spenti i riflettori. I due se ne sono detti di tutti i colori e alla fine il giovane decide di non portarla in esterna. Nel frattempo, Mastroianni chiede alla redazione di poterla raggiungere in albergo. Lei viene colta di sorpresa mentre è al ristorante e in un primo momento non sa bene cosa fare.

I due si confrontano e si conoscono un po’ di più, fino ad arrivare a chiedere di restare senza telecamere. Luigi e Giulia restano soli per bene quaranta minuti e una volta riaccesi i riflettori, lei appare molto più tranquilla e spensierata. Una volta arrivata in studio, la giovane rivela di essere stata molto bene con Mastroianni e di esserne rimasta piacevolmente colpita, tant’è che ha intenzione di continuare a corteggiare entrambi i tronisti finché non sarà certa della sua preferenza. Nonostante ciò, Lorenzo Riccardi non nasconde di essere rimasto male per ciò che ha visto. Quest’ultimo stuzzica la corteggiatrice per tutto il corso della puntata, ma lei continua ad essere convinta di voler conoscere anche Luigi.

Uomini e Donne: Mara Fasone vuole eliminare Andrea Del Corso

Mara Fasone ha portato fuori Andrea Del Corso. La tronista lo raggiunge in camerino per un breve confronto e successivamente continuano l’esterna andando a cena fuori. Lei non sembra essere convinta dell’interesse di lui. La donna non gradisce le risposte del corteggiatore ed è sempre più convinta di volerlo eliminare.