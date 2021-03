Uomini e Donne oggi: fine di una conoscenza, un corteggiatore va via

Dopo la puntata scoppiettante di ieri, oggi a Uomini e Donne non mancano i momenti di tensione. Nel pomeriggio di giovedì 25 marzo 2021, dovrebbe andare in onda la seconda parte della registrazione avvenuta lo scorso 12 marzo. La prima è stata trasmessa ieri e ha visto protagonista Gemma Galgani, la quale si è ritrovata costretta a salutare Maurizio. Quest’ultimo ha, infatti, deciso di lasciare la trasmissione, ammettendo di sentirsi un po’ troppo sotto pressione. Ed ecco che oggi dovrebbe sedersi al centro dello studio Alessandro, che sta conoscendo Federica. Sono usciti la sera prima della registrazione ed entrambi ora rivelano che sono stati bene insieme.

Raccontano di aver cenato in albergo e di aver riso molto. Mentre lei stava andando via, lui l’ha richiamata e le ha dato un bel bacio, secondo quanto riportano le anticipazioni de Il Vicolo delle News. Ma attenzione, perché Alessandro sta conoscendo anche Maria Tona. Quest’ultima dimostra di essere molto delusa da quello che è accaduto. Senza parole, perché ha saputo il tutto solo stamattina attraverso un messaggio, dà inizio a un nuovo scontro. Pare che Alessandro, effettivamente, sia più attratto da Federica che da Maria. In studio lui ricorda la discussione che ha avuto con la seconda, durante la puntata precedente, e prende una scelta.

Alessandro decide di continuare a conoscere Federica e di mettere fine alla frequentazione con Maria. Non si tratta di una decisione del tutto inaspettata per i presenti in studio e per il pubblico. Dopo la rovinosa caduta di Gemma, avvenuta ieri, oggi non dovrebbero accadere altri colpi di scena. Intanto, dovrebbe sedersi al centro dello studio il tronista Giacomo, il quale è uscito con Olga. Si sono trovati bene insieme. La puntata dovrebbe concludersi con Samantha Curcio, che chiude la sua conoscenza con Roberto. Il corteggiatore è stato assente nelle puntate precedente poiché non stava molto bene.

Proprio in quei giorni ha avuto modo di riflettere sulle due esterne che hanno fatto insieme. Il ragazzo fa presente che ha sempre dovuto dare delle dimostrazioni di interesse, sentendosi sotto pressione. Entrambi sono convinti che tra loro non ci sia dialogo. Effettivamente, Samantha fa sapere che avrebbe voluto eliminarlo. Di fronte a questa confessione, Roberto non può far altro che mettere fine al suo percorso nel programma e andare via.