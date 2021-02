Uomini e Donne oggi, liti per Gemma: Tina fa intervenire la regia

Nuova discussione per la Galgani, durante la quale la Cipollari decide di intervenire e di mettere in atto un gioco inaspettato

Cosa accade oggi nello studio di Uomini e Donne? Nel pomeriggio di giovedì 25 febbraio 2021, va in onda la registrazione dello scorso 16 febbraio. Tra i vari colpi di scena, il pubblico di Canale 5 vedrà al centro della scena Gemma Galgani. Ma prima si presentano due signore del parterre, Isabella ed Elsa. La seconda ha vissuto per anni a Torino e conosce Gemma, la quale era sua cliente nella profumeria in cui lavorava. Prima di far entrare in studio la Galgani, Maria De Filippi manda in onda il suo solito confessionale post puntata. Questa volta, i telespettatori vedranno la dama torinese lamentarsi del comportamento di Maurizio Peduzzi, il cavaliere che scrive poesie. Sembra proprio che Gemma non abbia preso bene le ultime scelte fatte dall’uomo, che si era presentato nel programma proprio per conoscere lei.

E mentre la Galgani sembrava più interessata a conoscere Maurizio Giaroni, intanto Peduzzi si è guardato intorno. Non solo, aveva anche dichiarato che avrebbe preferito che Gemma avesse il carattere di Tina Cipollari. Sulle note di Sincerità – canzone come sempre scelta dall’opinionista – la dama arriva in studio e anche oggi si parla delle foto a petto nudo che Peduzzi le aveva inviato. Tali immagini avevano un po’ destabilizzato Gemma. Ma ecco che Gianni interviene per mettere fine a questa discussione. Sperti è convinto che sia inutile continuare questa discussione, visto che entrambi avevano deciso di chiudere la loro conoscenza.

A questo punto, Gemma e Maurizio lasciano il centro studio e tornano a sedersi al proprio posto. Durante la discussione, Tina si reca in regia per far chiudere il microfono della Galgani. Non solo questo, ma la Cipollari fa anche in modo che venga utilizzato un distorsore vocale quando Gemma parla, in modo che sembri una papera.

E mentre le anticipazioni della registrazione di ieri annunciano il loro lieto fine, Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua tornano a discutere in studio. Ciò accade quando il cavaliere racconta com’è andata l’uscita con Antonella. I due hanno cenato insieme e si sono trovati bene. Non solo, Riccardo è anche uscito con Elisabetta.