Uomini e Donne oggi: Giulio a cuore aperto su Veronica, Giulia furiosa

Uomini e Donne oggi: Veronica ancora tra Giulio e Alessandro, discussioni per Giulia

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico, che vede protagonisti Alessandro, Giulio e Giulia. Si inizia proprio con i primi due, che si contendono ancora Veronica. La corteggiatrice si è da poco dichiarata per Zarino, ma in studio Maria De Filippi annuncia che è nuovamente uscita con Raselli. Questa volta, Giulio sorprende, rivelando di aver percepito che in realtà lei ha davvero una preferenza forte nei confronti del suo collega. Infatti, l’esterna tra Alessandro e Veronica va molto bene. La ragazza, in studio, ribadisce di voler corteggiare solo Zarino, in quanto con lui si trova meglio. Ma prima di ciò, si accendono le discussioni in studio. Gianni Sperti dichiara di non capire come mai i due continuino a corteggiare Veronica. Questa situazione, però, sembra essersi definitivamente conclusa, visto che lei stessa conferma di aver ormai preso la sua scelta. Nonostante ciò, Alessandro ammette di essere rimasto male per quanto accaduto la scorsa puntata, quando hanno animatamente discusso in studio.

Come rivelano le anticipazioni lanciate da un video condiviso dal profilo ufficiale del programma su Instagram, la puntata continua con il percorso di Giulia. La Quattrociocche si lascia andare a nuove e accese discussioni domani. Scendendo nel dettaglio, il pubblico di Canale 5 vedrà la tronista litigare con Cristiano, poiché la scorsa puntata lei non avrebbe mostrato delle particolari reazioni dopo il bacio con Daniele. Lui l’ha raggiunta, la settimana prima, in camerino per chiarirsi, ma tra loro non è andata affatto bene. In studio, oggi il corteggiatore giustifica il suo comportamento affermando che questo contesto riesce a metterlo in difficoltà.

Oggi Uomini e Donne Trono Classico: la corteggiatrice Giovanna crea tensioni

Discussioni e liti in studio, che comunque non si accendono particolarmente. I percorsi dei tre tronisti proseguono, tra incomprensioni e primi baci. Infatti, vedremo Giulio scambiarsi un bel bacio con la corteggiatrice Giovanna. Quest’ultima, dopo essere uscita in esterna con Raselli, rifiuta di trascorrere del tempo con Alessandro, che ammette di essere rimasto male.