Uomini e Donne oggi: scelta finta in studio, lacrime e abbandoni

Oggi Uomini e Donne: la scelta finta di Lorenzo, la reazione di Claudia e Giulia

Oggi torna in onda il Trono Classico di Uomini e Donne. La puntata prevista per questo pomeriggio regalerà ai telespettatori grandi sorprese e colpi di scena. Maria De Filippi invita ad entrare in studio solo Lorenzo e le sue corteggiatrici. Il tronista di Milano spiega di voler scegliere perché ha paura di dover affrontare la scelta davanti ai parenti delle due ragazze. La tensione è alle stelle. Mentre Giulia è convinta di non essere la scelta, Claudia preferisce restare in silenzio e non dire assolutamente nulla. La padrona di casa invita le ragazze ad uscire e Riccardi fa una richiesta molto particolare. Il giovane ha deciso che non deve esserci alcun bacio con la persona scelta.

Una volta andate via dallo studio, Maria annuncia che la scelta di Lorenzo non è vera. Il tronista sta solo mettendo alla prova la Cavaglia e la Dionigi poiché entrambe avevano dichiarato di essere un no. La prima ad entrare è la bellissima bionda. Lei è agitatissima e quando lui le dice che è la scelta, la ragazza scoppia a piangere e risponde ovviamente di si. Lui la invita ad aspettarlo in camerino con una scusa e entra in studio l’altra. Quest’ultima dice di essere un si solo nel caso in cui ci possa essere un bacio tra loro. Alla fine, però, cede e risponde ugualmente di si.

Uomini e Donne: Claudia e Giulia restano male per la scelta finta di Lorenzo

Lorenzo fa rientrare in studio anche Claudia e comunica ad entrambe che la scelta non era vera. La giovane di Latina resta molto male e piange e dice di voler andare via. L’altra comunica invece che la conoscenza tra lei e il tronista è terminata perché non può accettare di essere trattata in tal modo. Intanto, Maria comunica che le corteggiatrici di Ivan e Luigi si sono commosse per la Dionigi.