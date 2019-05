Uomini e Donne oggi: Andrea e Natalia baci appassionati, Klaudia piange

Uomini e Donne oggi, Andrea Zelletta va a riprendere Natalia ma il gesto fa scoppiare in lacrime Klaudia

Torna oggi, giovedì 22 maggio, una nuova puntata di Uomini e Donne. In questa puntata vedremo cosa è successo nei troni di Andrea Zelletta e Giulia Cavaglia. Se i tre tronisti (Angela Nasti in aggiunta, ndr.) sono agli sgoccioli e la prossima settimana verranno trasmesse le loro scelte in diretta su Canale 5, ora vedremo cosa è successo nelle scorse settimane. Il bel tronista tarantino deve scegliere tra Natalia e Klaudia, mentre Muriel uscirà di scena ufficialmente come attesta il video anticipazione che possiamo trovare sul sito Wittytv. Muriel infatti decide di andare via e butta la spugna nella sfida di conquistare Andrea, e lo fa dopo una lite furiosa con il tronista e inveendogli contro con male parole. Zelletta comunque non si è lasciato abbattere da questa perdita ed è andato per ben tre volte da Natalia fino a che i due hanno fatto pace, mentre non ha portato in esterna Klaudia che ci è rimasta molto male, ed è scoppiata in lacrime. La reazione di Klaudia non si fa attendere, la giovane infatti inizia a litigare con il tronista tanto da dirgli che la sua scelta l’ha fatta e sarà appunto Natalia.

Andrea Zelletta in confusione tra Natalia e Klaudia

Klaudia scoppia a piangere, mentre guarda l’esterna di lui insieme a Natalia. “Tu mi tieni qua solo perché devi arrivare felice e contento alla villa“, questo il commento di Klaudia, tra le lacrime, ai comportamenti di Andrea. Natalia e Zelletta sono protagonisti indiscussi di questa puntata, tanto che il tronista la rincorre letteralmente per ben tre volte fino a raggiungerla a Milano. Dopo una lite in strada, i due si riappacificano, scambiandosi anche dei teneri baci.

Giulia Cavaglia: lite in esterna con Manuel e scontro in studio tra lui e Giulio

Anche il trono di Giulia Cavaglia è agli sgoccioli. La bella torinese litigherà in esterna con Manuel mentre si accenderà l’ennesimo scontro in studio tra quest’ultimo e l’altro suo corteggiatore, Giulio. Le esterne però sia con Giulio che con Manuel vanno bene, tanto che quest’ultimo si scusa con lei e l’esterna finisce con dei baci appassionanti. Anche con Giulio scatta di nuovo il bacio, e proprio questo lo fa molto arrabbiare.