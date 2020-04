Uomini e Donne oggi: la sensualità Gemma, Giovanna rivede Sammy

Uomini e Donne oggi puntata 23 aprile 2020, Gemma si lascia andare ballando sul tavolo

Una nuova puntata oggi per il pubblico che segue Uomini e Donne. I telespettatori rivedranno sul piccolo schermo sempre Gemma Galgani e Giovanna Abate. Ricordiamo che la prima ha iniziato a conoscere qualche corteggiatore chattando al computer. A commentare questo suo nuovo e particolare percorso ci pensano Gianni Sperti e Tina Cipollari. La voce di Maria De Filippi conduce, come sempre, la puntata e non mancano, ovviamente, i colpi di scena. In particolare, oggi vedremo Gemma lasciarsi andare a un ballo molto sensuale per i suoi corteggiatori. Dalle anticipazioni vediamo la dama torinese procedere il suo percorso con i vari corteggiatori e, soprattutto, con Cuore di poeta. Proprio a quest’ultimo, la dama torinese chiede di mantenere la calma. La Galgani spera di poter scoprire il carattere dell’uomo poco per volta, sebbene lui corra un po’ troppo.

Ed ecco che Gemma si lascia andare a un ballo super sensuale per i suoi corteggiatori, salendo addirittura sul tavolo. A sostenerla in questo simpatico momento è Gianni, che la spinge a sorprendere i cavalieri che sta conoscendo. Con un vestitino corto super colorato, la Galgani non si tira indietro e sale così sul tavolo rosso presente nella stanza, iniziando un sensuale ballo. Giovanna assiste alla scena e non può, naturalmente, non sorridere. Arriva anche il momento per la Abate di affrontare le sue conoscenze. In particolare, oggi vedremo Giovanna a Uomini e Donne avere un nuovo confronto con Sammy. Nel corso della puntata di ieri, il corteggiatore ha lasciato un po’ l’amaro in bocca alla tronista, la quale ha ammesso di essere rimasta delusa dal suo comportamento.

Nuovo confronto tra Giovanna e Sammy nella puntata di oggi a Uomini e Donne

“Io sono rimasto amareggiato e deluso dalla nostra ultima telefonata”, dichiara oggi Sammy in video chiamata con Giovanna di fronte alle telecamere. Il ragazzo appare deluso per quanto sta accadendo con la tronista. Intanto, quest’ultima ammette invece di averlo pensato molto in questi giorni. Non sappiamo se i due riescono ad arrivare a un chiarimento, visto quanto già accaduto ieri.