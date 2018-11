Uomini e Donne oggi: due di picche per Lorenzo, esterne nuovi tronisti

Oggi Uomini e Donne: Lorenzo riceve un due di picche, le prime esterne di Ivan e Andrea

Oggi, Giovedì 22 Novembre 2018, su Canale 5 alle 14.45 va in onda una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Si parte da un video in cui vediamo Valeria Marini incontrare Ivan e Andrea. La nota showgirl fa alcune domande ai nuovi tronisti per capire quale sia il loro prototipo di ragazza ideale. Tornati in studio si parte da Cerioli. Il tronista bis comunica immediatamente di non volere corteggiatrici che abbiano appena compiuto 18 anni. Per il bellissimo ragazzi di Bologna sarebbe impossibile approcciarsi ad una donna così giovane. Successivamente, l’ex fidanzato di Valentina Rapisarda elimina una miriade di ragazze. Maria De Filippi manda poi in onda le sue primissime esterne.

Andrea ha deciso di portare fuori Giulia e Michelle. Con la prima è andata molto bene. I due si sono raccontati e hanno parlato molto della proprio vita familiare. Va poi in onda l’uscita con Michelle. Con quest’ultima non è andata bene. La corteggiatrice rivela di aver avuto l’impressione di aver ricevuto un’inquisizione piuttosto che una esterna di conoscenza. Lui decide di eliminarla, ma Lorenzo Riccardi prende la parola. Il ragazzo di Milano chiede se vorrebbe rimanere a corteggiare lui, ma lei rifiuta e gli da un due di picche. Di fronte a tale atteggiamento, Cerioli cambia idea e le chiede di restare, ma lei va via. Ivan è uscito con Barbara e Sonia. Esterne di conoscenze. Barbata ha però catturato l’attenzione di molti per alcuni particolari dettagli della sua vita privata.

Uomini e Donne: Luigi e Lorenzo escono con Elisabetta

Sia Luigi che Lorenzo portano fuori Elisabetta. Con Riccardi l’esterna non va benissimo. Con Mastroianni tutto il contrario. Il tronista siciliano di Uomini e Donne chiede addirittura di spegnere le telecamere per capire come possa comportarsi la donna. C’è poi l’uscita tra Luigi e Irene che si sono avvicinati molto anche fisicamente.