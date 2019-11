Uomini e Donne oggi: guai per Giulio, la sfuriata di Giovanna

Uomini e Donne oggi Trono Classico: inizia il percorso di Veronica e Carlo, Giulio fa infuriare Giovanna

Oggi a Uomini e Donne vedremo protagonisti tronisti e corteggiatori del Trono Classico. Mentre Giulia Quattrociocche e Giulio Raselli hanno già dei percorsi ben avanzati, Veronica Burchielli e Carlo Pietropoli si ritrovano a iniziare proprio oggi la loro nuova esperienza sul Trono. Per i due nuovi tronisti, Maria De Filippi fa scendere nuovi corteggiatori e nuove corteggiatrici. Lui decide di eliminare sin da subito una ragazza, mentre l’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino manda a casa addirittura tre ragazzi. Intanto, Giulio annuncia di conoscere una di loro, ovvero Camilla. Dopo di che, si passa proprio al percorso di Raselli. Il tronista fa infuriare non poco Giovanna Abate, la quale gli tira una scarpa addosso! Il motivo? Sin da subito, la corteggiatrice intuisce che il ragazzo ha organizzato per lei la stessa cosa che ha deciso di fare con Giulia D’Urso. Quest’ultima, al contrario, preferisce affrontare il tutto con il dialogo. Oggi in studio vengono alternati vari filmati della particolare esterna di Giulio con le due corteggiatrici.

Con entrambe, Raselli ha scelto di trascorrere mezza giornata all’interno della casona, dal pomeriggio alla notte. Dopo la sfuriata di Giovanna, si torna all’esterna di Giulia, che nella casona ha chiamato i suoi genitori per presentargli il tronista. Si va avanti così, fino a che il tronista parla della sua famiglia alla D’Urso, che appare poco interessata alla cosa. A questo punto, Giulio si è incavolato con la corteggiatrice fino a chiarirci poco dopo. Subito dopo parte l’esterna con Giovanna. I due sembrano essersi divertiti parecchio e dopo una piccola incomprensione è scattato un bacio. Alternando i vari video delle due corteggiatrici, in studio è possibile vedere queste due esterne arrivare alla sera.

Oggi Uomini e Donne: Giulio Raselli pronto alla scelta? Il tronista mette alla prova Giovanna e Giulia

Giulio ha trascorso mezza giornata all’interno della casona sia con Giulia che con Giovanna. Mentre la prima appare calma, la Abate si lascia andare in studio a una nuova sfuriata. Probabilmente Raselli ha deciso di organizzare queste esterne particolari per avere di fronte a sé una situazione più chiara. Dalle anticipazioni sappiamo che sia Giovanna che Giulia, dopo ciò, durante la prossima puntata non scendono in studio!