Anticipazioni Trono Classico: caos su Giulio, le corteggiatrici boicottano

Anticipazioni Trono Classico, Giulio Raselli nel caos. Le corteggiatrici non si presentano in studio e lui corre da Giovanna

Dopo ben tre mesi dall’inizio della nuova stagione, il Trono Classico di Uomini e Donne si sta movimentando e non poco. Al centro delle anticipazioni abbiamo Giulio Raselli, l’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià ed ora divenuto tronista sta facendo molto parlare di sé. In particolare, a concentrare la curiosità del pubblico è la probabile conoscenza di Giulio con la corteggiatrice Giulia. La D’Urso, infatti, era stata paparazzata insieme a Raselli e le foto sono girate sui social diventando in poco tempo virali. La redazione di Uomini e Donne ha voluto vederci chiaro e per questo ha aperto la registrazione di giovedì 14 novembre con il botto; in studio, infatti, è stata invitata la ragazza della famosa foto della segnalazione. Cade dunque definitivamente l’ipotesi che fosse Giulia la ragazza protagonista del flirt estivo di Giulio. “Scagionato” da questa accusa, Raselli però ha dovuto affrontare il boicottaggio della sue corteggiatrici.

Giulio nel caos: situazione nuova a Uomini e Donne, le corteggiatrici non si presentano in puntata

Boicottaggio per Giulio Raselli. Durante la registrazione del 14 novembre, il tronista ha dovuto affrontare una situazione nuova nello studio del programma condotto da Maria De Filippi. Secondo le anticipazioni che ci arrivano direttamente da Il Vicolo delle News, nessuna delle corteggiatrici si sarebbe presentata in studio, di fatto boicottando il tronista. Veronica, Giovanna e Giulia non erano presenti durante la registrazione e sono state contattate in video chiamata. Sarà sicuramente successo qualcosa di grande dopo l’esterna di Giulio e Veronica che noi di Gossip e Tv vi abbiamo raccontato in esclusiva, i due erano felici insieme ma la questione si è complicata e non solo con lei.

Anticipazioni Uomini e Donne: Giulio sceglie Giovanna? Raselli corre da lei!

Scelta in arrivo per Giulio? Questo il pensiero dei tronisti di U&D dopo aver visto Giulio lasciare in fretta e furia lo studio e raggiungere Giovanna. La ragazza è stata spesso accusata da Tina ma il pubblico è sicuro che lei è l’unica sincera nei confronti del tronista. Il dubbio sulla possibile scelta di Giulio rimane, anche perché Maria De Filippi ha specificato che solo quando verrà mandata in onda la puntata vedremo cosa è realmente successo tra i due.