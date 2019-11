Uomini e Donne: Giulio, bacio a Veronica dopo le polemiche (esclusiva)

Uomini e Donne gossip, Giulio Raselli pizzicato in esterna con la corteggiatrice Veronica. Il bacio dopo le polemiche

Il trono di Giulio Raselli sta iniziando ad interessare e non solo per le sue corteggiatrici che continuano a fare parlare, come è successo nelle scorse settimane per Giovanna. Noi di GossipeTv abbiamo pizzicato Raselli in esterna con la nuova corteggiatrice Veronica. Lei è molto amica di Valeria Bigella, ex volto di Uomini e Donne ed anche ex partecipante di Temptation Island. Anche Veronica ha partecipato al reality delle tentazioni, e in particolare nell’ultima edizione Vip era molto vicina ad Alex Belli. Per lei, comunque, niente di fatto con l’attore ed ha iniziato a manifestare tutto il suo interesse per Giulio, ora seduto sul trono. Nelle ultime anticipazioni, sul tenebroso Giulio sono piombate ben due segnalazioni, e una di queste riguardava proprio la bella e bionda Veronica. Secondo alcune voci, lei sarebbe stata pizzicata a cena con l’agente di Giulio ma sembra che i due non si fossero mai conosciuti prima del suo arrivo nello studio di UeD.

Giulio in esterna con Veronica, la nuova corteggiatrice. Ecco cosa ha scoperto Gossipetv

Dopo la segnalazione, tra Giulio e Veronica è continuato il sereno. Ebbene sì, perché il gossip venuto fuori in una delle ultime registrazioni non ha scalfito i due ragazzi tanto che sono apparsi molto affettuosi l’uno con l’altra in esterna. Noi di Gossipetv abbiamo pizzicato la coppia in esterna a Tivoli (in provincia di Roma, luogo di molte esterne di UeD) e sono apparsi molto vicini. Giulio indossava una tuta grigia e un giacchino di jeans, mentre lei, Veronica, indossava un paio di pantaloni neri con degli stivali texani e un maglioncino lilla; sono rimasti a lungo abbracciati e il feeling tra di loro ci è sembrato ai massimi livelli. Tanto che prima che Giulio andasse via ha voluto salutare la sua corteggiatrice con un piccolo anche se dolce bacio a stampo sulle labbra.

Veronica dopo l’esterna con Giulio: le parole che abbiamo captato

Veronica è sembrata davvero molto felice dell’esterna vissuta con Giulio. Siamo riusciti a captare pochissime parole ma una dichiarazione ci è sembrata davvero cruciale: “Per quanto ci fosse la voglia…“. Che Veronica si stesse riferendo ad un possibile bacio? Di questo non ne siamo sicuri ma possiamo immaginare che la ragazza si aspettasse che l’esterna si concludesse nel migliore dei modi. Ma chissà cosa le riserverà il futuro nello studio di Uomini e Donne? Intanto nelle ultime anticipazioni, proprio Veronica è stata al centro di numerosi attacchi da parte di Giovanna.