Uomini e Donne oggi: delusioni, accuse e nuove discussioni

Uomini e Donne oggi puntata Trono Over: la conoscenza tra Carlotta e Marco porta Arianna ad avere un piccolo sfogo in studio

Nella nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, oggi vedremo sedersi al centro dello studio Carlotta e Marco. Sembra proprio che tra i due la conoscenza stia procedendo nel migliore dei modi. Maria De Filippi manda in onda la loro esterna, in cui è possibile vedere una certa complicità e una forte sintonia. Non solo, oggi il pubblico scoprirà che tra loro c’è stato anche un bacio appassionato. Questa rivelazione scatena un po’ gli animi in studio. Arianna, profondamente delusa, svela che Marco stava appunto uscendo con lei. Non solo, la dama ammette di aver ricevuto dei gesti molto importanti da parte del cavaliere. La donna confessa di sentirsi presa in giro, in quanto l’aveva addirittura portato a casa sua per conoscere suo figlio, presentandolo come amico. Ora Arianna non capisce il motivo per cui il cavaliere stia mostrando così tanto interesse nei confronti di Carlotta. Di fronte a questa grande delusione, Arianna si lascia consolare dalle altre dame e non trattiene le lacrime.

Come già abbiamo visto, oggi in studio non mancano le liti e le accese discussioni. Ad animare la puntata ci pensano Armando Incarnato, Barbara De Santi e Anna Tedesco. Dopo quanto accaduto con Gianni Sperti, la maestra si scaglia contro il napoletano. Il motivo? La donna vorrebbe far capire alla nuova dama Valentina che Armando potrebbe non avere delle buone intenzioni. Barbara fa di tutto per dissuadere la nuova arrivata, ma Anna non ci sta. Infatti, secondo la Tedesco dovrebbe essere la stessa Valentina a valutare Incarnato e non la De Santi. Tra le due dame si accende così una discussione all’interno dello studio, durante la quale i toni si alzano.

Oggi Uomini e Donne, nuova lite tra Barbara De Santi e Anna Tedesco

Barbara accusa Armando di essere solo un bugiardo e di avere come unico scopo quello di prendere in giro le donne. Anna è convinta che la collega non dovrebbe intromettersi in questa conoscenza. Al centro dello studio, oggi scendono anche Samuel Baiocchi e Alessia. Anche in questo caso, assisteremo a liti e discussioni tra dame e cavalieri.