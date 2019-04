Uomini e Donne oggi: due ex tronisti in studio, Natalia piange

Oggi Uomini e Donne: Andrea Damante e Lorenzo Riccardi in studio, Natalia in lacrime per Andrea

Una nuova e particolare puntata del Trono Classico di Uomini e Donne ci attende questo pomeriggio alle 14.45 su Canale 5. Maria De Filippi parte da due speciali ospiti. Entrano in studio gli ex tronisti Lorenzo Riccardi e Andrea Damante. Quest’ultimo è stato chiamato da Zelletta poiché sono amici anche al di fuori della trasmissione. Il giovane dj di Verona racconta di essere sereno e felice e di essere pronto all’uscita di un suo nuovo lavoro. Durante il corso della puntata da anche alcuni consigli alle corteggiatrici su come viversi il percorso insieme all’amico di Taranto. Riccardi racconta invece della casa presa a Latina insieme a Claudia Dionigi e di come sia andata la loro prima giornata di convivenza. Si passa poi ai video delle varie esterne.

Andrea Zelletta ha raggiunto Natalia a casa sua sotto invito di lei. La ragazza lo ha portato a conoscere la sua bisnonna e entrambi si sono molto commossi. Una volta tornati in puntata, la conduttrice fa vedere cosa è accaduto dopo quell’uscita. Mentre era di ritorno a casa, il tronista ha deciso di fermarsi da Giorgia e farle una sorpresa. Lei è rimasta piacevolmente colpita, anche se quando lui ha provato a baciarla si è scansata. Una volta tornati in studio, Natalia piange e dice di volere andare via, ma lui la invita a restare. Nel frattempo, si arriva ad una piccola discussione tra Andrea e Giorgia perché il ragazzo la invita a essere meno fredda nei suoi confronti.

Uomini e Donne: le corteggiatrici di Andrea Zelletta si fanno la guerra

Anche Muriel non è affatto felice di come stiano andando le cose con Andrea. Tra le tante cose, Zelletta la accusa di essere troppo interessata al parere del pubblico. La discussione si allarga e le corteggiatrice iniziano a dirsene di tutti i colori. Intanto, vediamo anche l’esterna tra il tronista e Klaudia. La giovane donna è stata portata a conoscere la mamma di lui!