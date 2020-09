Uomini e Donne oggi, la rivelazione che scatena il caos in studio

Prosegue la puntata di Uomini e Donne registrata lo scorso 3 settembre. In questi giorni, il pubblico di Canale 5 ha assistito a varie discussioni tra dame e cavalieri. In particolare, Gemma Galgani ha discusso animatamente con Nicola Vivarelli e Tina Cipollari. Durante l’appuntamento di ieri, invece, non sono mancate le liti per un altro cavaliere, Nicola. Quest’ultimo è stato criticato da Roberta Di Padua e da Maria De Filippi. Oggi al centro della scena i telespettatori ritroveranno Armando Incarnato. Il napoletano fa una rivelazione che scatena il caos in studio. Scendendo nel dettaglio, il cavaliere comunica ai presenti di aver chiuso la sua nuova frequentazione. A ribellarsi di fronte a questa confessione è Tina. L’opinionista non riesce proprio a credere che Armando sia nel programma per cercare l’amore. Infatti, la Cipollari fa notare come tutte le conoscenze di Incarnato abbiano sempre lo stesso finale. Una puntata difficile per il cavaliere, che riceve anche la disapprovazione da parte del pubblico presente in studio.

Uomini e Donne oggi, Armando Incarnato criticato in studio: Tina Cipollari lo accusa e il pubblico approva

Armando Incarnato riesce, ancora una volta, a scatenare il caos in studio. Tina non ci sta e si scaglia contro il cavaliere, ricevendo anche l’appoggio del pubblico. L’opinionista è, da moltissimo tempo, certa che il napoletano non sia realmente interessato a trovare il vero amore. Un momento complicato per Armando, dopo quello vissuto ieri dal nuovo cavaliere Nicola. Quest’ultimo è stato fortemente criticato proprio da Maria De Filippi. La conduttrice ha ripreso, non solo lui, ma anche chi appoggiava le sue dichiarazioni. Come sempre, dame e cavalieri del Trono Over riescono a catturare l’attenzione del pubblico, con litigi, discussioni e forti accuse. Per quanto riguarda il Trono Classico, la situazione è più tranquilla.

Oggi Uomini e Donne: le anticipazioni del Trono Classico

E mentre i protagonisti del Trono Over scatenano il caos in studio, tronisti e corteggiatori del Trono Classico per ora sono abbastanza tranquilli. Ieri Jessica ha dimostrato di essere particolarmente interessata a conoscere Davide. La tronista, però, ha avviato anche la conoscenza con un altro corteggiatore, Simone. Sophie, invece è uscita con Facundo, un ragazzo argentino. Davide e Gianluca, intanto, sono usciti con la stessa ragazza.