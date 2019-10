Uomini e Donne oggi: ospiti da Temptation, discussioni e battibecchi

Uomini e Donne oggi Trono Classico: due coppie di Temptation Island Vip in studio

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Si parte con Temptation Island Vip, infatti entra in studio Alessia Marcuzzi. Viene mostrato un filmato riassuntivo del percorso di Anna Pettinelli e Stefano. Una grande entrare quella della coppia, in quanto l’opinionista si lascia andare a qualche simpatica battuta. Il pubblico ride e apprezza il modo di fare della Pettinelli, ma subito dopo si parla del dopo Temptation. Anna ammette che rivedere tutto da casa è stato abbastanza difficile e, per tale motivo, ci sono stati dei litigi tra loro. Fanno poi entrare in studio anche Cecilia, la tentatrice con cui Stefano ha trascorso molto tempo. Non mancano le battute della Pettinelli riguardo l’abbigliamento dell’ex corteggiatrice e Maria prende le difese di quest’ultima. Non mancano comunque i battibecchi tra le due, in particolare dopo che Cecilia afferma di aver trovato Anna abbastanza esagerata in determinate cose.

Una piccola discussione tra la Pettinelli e l’ex tentatrice, durante la quale il pubblico presente in studio sembra essere dalla parte della prima. Intanto, Cecilia rivela che Stefano per lei è stato sempre un punto di riferimento, ma da parte sua non c’è comunque mai stata malizia. Ammette di non aver mai pensato di rubare il fidanzato a nessuno e Stefano conferma quanto dichiarato. Gianni Sperti, però, ci tiene a intervenire, in quanto si dice convinto del fatto che le lacrime di Cecilia (quando Stefano è stato chiamato da Anna per il falò di confronto anticipato) siano collegate a un interesse forte. Si passa poi a un’altra coppia del programma, quella composta da Chiara e Simone.

Oggi Uomini e Donne, Chiara e Simone di Temptation: lui accusato

Chiara e Simone entrano in studio, dopo un filmato riassuntivo sul loro percorso. I due spiegano cosa li ha portati a tenere un determinato atteggiamento all’interno del programma e una domanda di Maria accende un lunghissimo discorso, durante il quale viene messo sotto accusa proprio Simone. La conduttrice ci tiene anche a dare qualche consiglio al ragazzo, che pare debba ancora liberarsi di alcune paure.