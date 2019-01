Uomini e Donne oggi: Lorenzo resta solo? Grande sorpresa per Teresa

Oggi Uomini e Donne: Claudia e Giulia contro Lorenzo, Andrea torna da Teresa

Una puntata di Uomini e Donne davvero sorprendente quella in onda questo pomeriggio su Canale 5. Maria De Filippi parte subito con Lorenzo. Il trono del giovane di Milano sta incontrando alcune difficoltà. Giulia ha voluto organizzare una speciale esterna, ma lui non si è presentato. Dopo la scorsa registrazione, Claudia sembrava decisa ad andare via definitivamente e per questo lui è voluto andare a cercarla a Latina. La redazione del Trono Classico ha perciò messo il ragazzo di fronte ad una difficile scelta. O andava dalla Dionigi e rinunciava all’uscita con la Cavaglia o viceversa. Alla fine, il tronista è andato dalla bionda. In ogni caso, oggi sono tutte e due in studio e entrambe rivelano che in caso di scelta saranno un no.

La padrona di casa passa poi a Teresa. La bella napoletana ha portato fuori sia Antonio che Kevin. La conduttrice chiede ai due corteggiatori se credano che Andrea Dal Corso sia tornato. Alla fine scopriamo che il giovane è di nuovo parte della trasmissione. Nei giorni scorsi ha organizzato una meravigliosa sorpresa per la tronista. L’ex di Temptation Island ha inviato alcuni mazzi di fiori alla Langella e solo nell’ultimo biglietto ha scritto il suo nome. Di fronte a tale gesto, la ragazza lo ha riaccolto a braccia aperte. Antonio è molto arrabbiato, anche e soprattutto per l’esterna che ha fatto lui con la ragazza.

Uomini e Donne: Teresa vicina alla scelta

Teresa e Antonio si sono avvicinati molto nel corso della loro esterna e lui le ha regalato un ciondolo di Tiffany da incidere solo dopo la scelta. Lei lo ringrazia e apprezza. La Langella fa poi una sorpresa a Kevin andandolo a prendere in stazione. I due restano in macchina e si soffermano a parlare di loro e del contesto. Chi sarà la scelta a Uomini e Donne?! Vedremo!