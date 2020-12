Uomini e Donne oggi: un’esterna interrotta, scelta di Armando su Marianna

Oggi prosegue la puntata di Uomini e Donne, che corrisponde alla registrazione dello scorso 5 dicembre 2020. Maria De Filippi, nel primo pomeriggio di ieri, ha fatto sedere al centro dello studio Armando Incarnato. Quest’ultimo si è ritrovato di fronte a Marianna, la quale aveva lasciato il programma nella registrazione precedente, in quanto Gianluca De Matteis aveva deciso di eliminarla. Il tronista romano, dopo una breve conoscenza, aveva fatto sapere che con la corteggiatrice non era scattato nulla. Per tale motivo, aveva preso la decisione di mettere fine alla frequentazione. Marianna è tornata in studio per capire se Armando abbia intenzione di riprendere la loro conoscenza, interrotta nelle settimane precedenti. Nessuno sembra credere alla ragazza. In particolare, Tina Cipollari ha dimostrato di essere convinta del fatto che Marianna abbia fatto il suo ritorno, non perché realmente interessata a Incarnato, ma per stare ancora sotto i riflettori.

Nel corso della puntata di oggi, Armando decide di rifiutare la richiesta di Marianna. Pertanto, l’ex corteggiatrice di Gianluca si ritrova nuovamente a dover lasciare il programma con l’amaro in bocca. Intanto, il cavaliere napoletano prosegue la sua conoscenza con Brunilde. Tra loro la frequentazione procede bene. Secondo le anticipazioni, va male con Lucrezia Comanducci. I due non si sentono da tre giorni, a causa dei diverbi avuti nei giorni scorsi.

Al centro dello studio oggi, giovedì 17 dicembre 2020, il pubblico di Canale 5 dovrebbe ritrovare Sophie Codegoni, la quale è uscita sia con Giorgio che con Matteo. Quest’ultimo è andato a casa della tronista e ha portato un albero di Natale da addobbare insieme. Invece, con il primo ha fatto un’esterna in studio, dove hanno mangiato insieme un dolce fatto da lui. Ed ecco che improvvisamente sono stati interrotti dall’inatteso arrivo di Antonio.

Quest’ultimo ha affermato di avere il bisogno di parlare con Sophie. Inizialmente la Codegoni non ha voluto accettare la richiesta, poi ha deciso di parlarci. Antonio si è dichiarato innamorato della tronista, mentre Giorgio ha atteso in studio. Dopo un po’ di tempo, il corteggiatore è andato via. Pertanto, in puntata si ritrovano a discutere tutti e tre. Non solo, Sophie litiga anche con Matteo, il quale la accusa di non essere dolce quando si sentono attraverso i messaggi.

Questo suo appunto fa arrabbiare Sophie, la quale inizia a pensare che Matteo voglia andare via utilizzando questa futile motivazione. Lui, però, la rassicura dichiarando che gli piace molto.