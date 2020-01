Uomini e Donne oggi: commozione in studio, un gesto offende Giovanna

Uomini e Donne oggi, Giulia fa una sorpresa a Giulio Raselli: l’esterna fa commuovere, Giovanna va di nuovo in tilt

Oggi va in onda una nuova puntata del Trono Classico a Uomini e Donne. Vedremo ancora Giulio Raselli discutere animatamente, anche questa volta, con Giovanna Abate. Prima di ciò, Maria De Filippi fa vedere quanto accaduto subito dopo la scorsa puntata. Scendendo nel dettaglio, la settimana precedente, dopo la registrazione, il tronista è andato dalla corteggiatrice, con cui ha trascorso del tempo in casetta. Qui hanno chiarito la situazione che si è creata durante la scorsa puntata e Giulio ha pensato bene di darle delle certezze. Sia Lorenzo Riccardi che Gianni Sperti fanno notare come Giulia D’Urso non si scomponga di nulla di fronte alla vicinanza tra Raselli e Giovanna. La ragazza rivela, però, di essere sicura dell’esterna che ha organizzato. In questo caso, Giovanna ammette di voler restare tranquilla, per non condizionare il tronista. La Abate si ritrova oggi a vedere Giulio viaggiare in aereo con Giulia, con destinazione la Puglia.

Qui il tronista ha potuto fare la conoscenza dei genitori della D’Urso, che gli hanno raccontato i problemi economici che hanno dovuto affrontare negli anni. Non solo, Giulia rivela di avere un sogno: costruirsi una famiglia che sia come la sua. Nello studio oggi molti non sono riusciti a trattenere la commozione di fronte a questa esterna. Ed ecco che un’affermazione del Raselli manda nuovamente in tilt Giovanna. Giulio fa notare come i genitori di Giulia siano riusciti a dargli calore, mentre quelli della Abate siano stati con lui abbastanza freddi. A questo punto, la corteggiatrice si scaglia, nuovamente, contro il tronista. La considerazione fatta da quest’ultimo non viene presa affatto bene da Giovanna, la quale non trattiene di certo la rabbia.

Oggi Uomini e Donne, nuovo scontro tra Giulio e Giovanna

Nuova discussione, dunque, tra Giulio e Giovanna prima della scelta. Ricordiamo che vedremo il Raselli scegliere in diretta prossima settimana. Nel frattempo, Giovanna non riesce a trattenere la rabbia ed è impossibile non notarlo. I presenti in studio danno, nuovamente, torto al tronista, fatta eccezione per Tina Cipollari, da sempre contro la Abate.