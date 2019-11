Uomini e Donne oggi: accuse per Giulio, arriva il nuovo tronista

Uomini e Donne oggi: tensioni in studio per Giulio Raselli, tra segnalazioni e discussioni

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Si inizia con il percorso di Giulio Raselli, che è uscito con Giovanna, Giulia e Veronica. Fanno inizialmente vedere quanto accaduto dopo la scorsa puntata. Scendendo nel dettaglio, il tronista ha raggiunto Giovanna, con cui ovviamente non mancano le discussioni all’interno del camerino. Dopo di che, viene mandata in onda l’esterna con Giulia, che va abbastanza bene. La D’Urso si lascia scappare anche qualche lacrimuccia mentre si racconta al tronista. Addirittura Giulio le confessa che non c’è paragone tra quello che è riuscita a dargli lei in tre esterne e quello che ha provato con le altre in un periodo più lungo. Con Veronica l’esterna procede bene e tra loro è impossibile non notare la forte attrazione fisica. E in studio si accendono le discussioni, in quanto Giovanna dichiara di non essere convinta dell’interesse del Raselli nei suoi confronti e l’esterna con Giulia rappresenterebbe una prova.

Non mancano tensioni, con alcuni battibecchi riguardanti le ultime segnalazioni su Giulio e Giulia. Sono ancora molti a essere convinti che i due si siano già conosciuti questa estate a Formentera. Inizialmente entrambi rivelano di essersi visti e poi smentiscono, per poi dichiarare di aver avuto entrambi l’impressione di essersi incontrati in quanto si seguono su Instagram. Si torna anche sulla segnalazione riguardante Veronica, l’ex tentatrice di Temptation Island, la quale pare sia stata a cena con un amico del Raselli. Lei si difende dalle accuse e confessa di essere stata contattata, invece, dal manager di Alessandro Zarino. Quest’ultimo chiaramente si difende, rivelando di non aver aclun manager.

Oggi Uomini e Donne: battibecchi tra le corteggiatrici, arriva il nuovo tronista Carlo

Continuano i battibecchi in studio, in particolare si accende una discussione tra Giovanna e Veronica. Oggi Raselli sembra interessato a calmare la prima, cercando di darle qualche certezza. Subito dopo, Maria De Filippi presenta il nuovo tronista. Si tratta di Carlo, che da oggi vedremo seduto sul Trono insieme agli tronisti già presenti nel programma.