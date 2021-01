Uomini e Donne oggi: una coppia torna in studio, eliminazione inattesa

Le anticipazioni su quello che accade nel corso della puntata in onda giovedì 14 gennaio 2021 nel pomeriggio di Canale 5: due ex protagonisti fanno il loro ritorno in studio, mentre i due tronisti raccontano come stanno proseguendo le loro conoscenze

Oggi, giovedì 14 gennaio 2021, va in onda Uomini e Donne nel pomeriggio di Canale 5 e, ovviamente, in studio non mancano i colpi di scena. Ma cosa accade tra i protagonisti del Trono Over e quelli del Trono Classico? Le anticipazioni segnalano che fanno il loro ritorno in studio Jara e Nicola. Si sono conosciuti all’interno del programma anni fa e da allora non si sono più separati. Oggi fanno sapere ai telespettatori che sono in attesa del secondo figlio! Una bellissima notizia per il pubblico e anche per i presenti in studio. Intanto, si continua a scoprire come stanno proseguendo i vari percorsi. La puntata inizia da dove si è conclusa quella andata in onda ieri, che ha visto come unica protagonista della scena Gemma Galgani. Quest’ultima ha inizialmente dovuto affrontare delle dure discussioni con Tina Cipollari e con Aurora Tropea, dopo di che ha raccontato come sta andando avanti la sua conoscenza con Maurizio.

Dopo ciò, sono entrati in studio un egiziano, pronto a conoscere Gemma, e una nuova dama, desiderosa di frequentare Maurizio. Nella puntata di oggi, il pubblico scoprirà quali sono le loro decisioni in merito. Intanto, dovrebbero entrare in studio i due tronisti, Sophie Codegoni e Davide Donadei. La prima racconta di essere uscita con Giorgio, il quale le ha organizzato un’esterna molto carina in occasione del suo compleanno. Scendendo nel dettaglio, le ha regalato una maglietta della Nazionale, che per lui rappresenta un significato importante. Dopo di che, le ha mostrato un video in cui i suoi genitori le facevano gli auguri.

Matteo Ranieri, invece, ha iniziato la sua esterna arrampicandosi su una scala che porta alla finestra dell’hotel in cui soggiorna Sophie. I due sono poi scesi e si sono baciati più volte, indossando sempre la mascherina. In studio, però, la Codegoni oggi fa sapere di aver saputo che si è rifatta avanti l’ex di Matteo. Quest’ultimo giura su sua nonna che questa notizia non è vera e racconta come sono andate davvero le cose. Il corteggiatore assicura di non aver avuto più alcun contatto con la ragazza in questione. Di fronte al suo giuramento, Sophie decide di credergli. Arriva, però, per la giovane tronista il momento di fare un’eliminazione, quella di Antonio.