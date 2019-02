Uomini e Donne oggi: nuovo tronista e l’annuncio di Lorenzo

Oggi Uomini e Donne: Lorenzo annuncia la scelta, Andrea nuovo tronista

Nuova puntata del Trono Classico a Uomini e Donne. Si parte con la presentazione del nuovo tronista. Lui è Andrea Zelletta. Il ragazzo ha 25 anni, viene da Taranto e fa il modello. Oltre alla passione per la moda, la new-entry di Canale 5 ha anche giocato a calcio, più precisamente in Serie D. A quanto pare il giovane era stato scelto come tronista anche lo scorso anno, ma fu lui stesso a rinunciare alla poltrona rossa per aver trovato l’amore prima di entrare a far parte della trasmissione di Maria De Filippi. Arrivato le corteggiatrici chiamate per l’appuntamento al buio e poi si passa al simpatico Lorenzo Riccardi.

Il tronista di Milano annuncia di essere pronto alla scelta. Riccardi rivela di voler passare al week-end in villa, per poi trasferirsi nel castello e scegliere la sua corteggiatrice preferita. Vanno in onda le ultime due esterne con Claudia e Giulia. Con la Dionigi organizza una cosa molto simpatica. Lui si presenta con un lungo cappotto bianco e inizia a ballare, facendo appunto la parodia del ballo tra la corteggiatrice e lo spagnolo Ivan Gonzalez. Successivamente, Riccardi toglie il cappotto e si mostra con una pettorina con disegnati dei pettorali finti. I due scherzano e alla fine si baciano. Con Giulia va altrettanto bene. Lei gli scrive una lettera e finalmente esterna tutte le sue emozioni e tutti i suoi sentimenti. Anche con lei c’è il bacio.

Uomini e Donne: Giulia e Claudia senza reazione nei confronti di Lorenzo

Dopo aver visto le esterne di Giulia e Claudia, Gianni si chiede come mai le due ragazze non abbiano avuto alcuna reazione di fronte ai baci dati da Lorenzo. Successivamente, Maria De Filippi racconta che la Dionigi segue da molto tempo il nuovo tronista. La ragazza spiega i motivi e alla fine la padrona di casa la invita a ballare con lui, lei accetta volentieri.