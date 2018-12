Uomini e Donne oggi: proposta di matrimonio e primo bacio per Lorenzo

Oggi Uomini e Donne: richiesta di matrimonio in studio, il bacio tra Lorenzo e Claudia

Questo Giovedì pomeriggio, 13 Dicembre 2018, va in onda una nuova puntata del Trono Classico. Ci sono grandi sorprese in serbo per i telespettatori di Uomini e Donne. Per la prima volta in assoluto, una persona del pubblico chiede la mano della sua fidanzata con l’aiuto della redazione. Una volta entrati i tronisti e i corteggiatori, Maria De Filippi fa mettere le poltrone rosse della scelta al centro dello studio. Tutti i presenti restano a bocca aperta, nessuno riesce a capire chi possa essere già pronto alla scelta tra Teresa, Luigi, Lorenzo, Andrea ed Ivan. Alla fine, una ragazza del pubblico viene invitata a sedersi su una delle due sedie.

La padrona di casa leggere una lettera scritta dal fidanzato e poi lui entra con un mazzo di fiori e le chiede di sposarlo. Ovviamente, la giovane donna risponde di sì e così scendono i petali rossi tanto amati dai fan della trasmissione. Si passa poi alle nuove esterne di Lorenzo. Il tronista di Milano si è visto sia con Giulia che con Claudia. Con la prima ha cercato di avere un confronto, tanto da convincerla a tornare a corteggiarlo. Ovviamente, si presente in puntata con la volontà di proseguire il suo percorso. Va poi in onda il video dell’uscito con la Dionigi, anche lei ha deciso di tornare. Tra i due c’è stato un bacio. Di fronte a tali immagini, la Cavaglia decide di uscire dallo studio.

Uomini e Donne: Lorenzo lascia lo studio e corre da Giulia dopo il bacio con Claudia, la reazione

Giulia va via dallo studio di Uomini e Donne dopo aver visto il bacio tra Lorenzo e la rivale Claudia. Nonostante Riccardi abbia baciato la Dionigi, decide di correre dalla Cavaglia, senza fare ritorno per tutto il resto della puntata. Di fronte a tale gesto, la bella ragazza di Latina resta senza parole e ovviamente anche un po’ interdetta. Intanto, Luigi Mastroianni è andato a parlare sia con Irene che con Elisabetta. Entrambe sono presenti in studio.