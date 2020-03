Uomini e Donne oggi: scontri e una segnalazione inaspettata

Uomini e Donne oggi 12 marzo: scontri in studio per Veronica Ursida, Valentina Autiero delusa

Oggi, giovedì 12 marzo, va in onda il Trono Over di Uomini e Donne. La puntata prende inizio da dove si è conclusa ieri, con Veronica Ursida che ha svelato di essere a conoscenza di un incontro tra Andrea e una ragazza. Il cavaliere avrebbe trascorso del tempo con un’altra donna al mare e qui sarebbero scattati dei baci. Il tutto sarebbe accaduto durante il weekend di San Valentino. Oggi Valentina Autiero, che si è sempre mostrata particolarmente interessata ad Andrea, appare abbastanza infastidita dalla cosa. La dama avverte il cavaliere, facendogli presente che non può commettere questo genere di errori con lei. Valentina ammette di non fidarsi in generale degli uomini e fa presente che Andrea, sul suo profilo di Instagram, condividerebbe delle Stories inerenti solo a Veronica. A questo punto, si accendono vari scontri in studio, che vedono la Ursida protagonista.

Prima tra tutte, a scagliarsi contro Veronica ci pensa Roberta. Quest’ultima fa delle particolari accuse alla collega, che solo la scorsa settimana è scoppiata in lacrime di fronte alle segnalazioni di Armando Incarnato. La Ursida cerca di difendersi, nuovamente, dalle critiche. La Di Padua non si ferma e, attraverso il cellulare, lancia altre accuse a Veronica. Le due dame si ritrovano a scontrarsi in quanto entrambe stanno conoscendo Giovanni. In particolare, Roberta non comprende il motivo per cui il cavaliere stia conoscendo più persone. Anche Barbara De Santi, che ha preso parte alla puntata collegandosi dalla sua città, non risparmia Veronica.

Oggi Uomini e Donne: una donna decide di collegarsi con lo studio per fare una segnalazione su Massimiliano

Ed ecco che arriva il colpo di scena: una donna, in video collegamento, sceglie di fare una segnalazione su Massimiliano. Valentina M. resta molto male di fronte a quanto sta accadendo. Scendendo nel dettaglio, la donna confessa che il cavaliere le ha scritto su Instagram, subito dopo la registrazione della scorsa settimana. Non solo, rivela di averlo sentito al telefono fino a due o tre giorni fa. Una segnalazione inaspettata per Valentina, che sin da subito ha dimostrato di essere molto interessata a Massimiliano, il quale già la scorsa settimana era riuscito a deluderla.