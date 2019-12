Uomini e Donne oggi: la segnalazione su Giulia, una coppia torna in studio

Uomini e Donne oggi: un’importante segnalazione su Giulia D’Urso, Lorenzo e Claudia tornano in studio

Una puntata del Trono Classico ricca di colpi di scena oggi a Uomini e Donne. Si inizia con il percorso di Giulio Raselli, il quale ha fatto due esterne sia con Giovanna che con Giulia. Il tronista dichiara nuovamente di non avere ancora una scelta e questo destabilizza non poco le due corteggiatrici. In particolare, la Abate continua a mostrarsi infastidita dal comportamento di Giulio. Intanto, la D’Urso gli fa una sorpresa, preparandogli un’esterna in cui ripercorrono il loro percorso insieme. Oggi in puntata Raselli ammette di essere andato via da questa uscita senza sentirsi arricchito, poiché continua a non avere le risposte che vorrebbe. Con Giovanna la seconda esterna va decisamente meglio, tanto che riuscirà a strappare qualche sorriso ai telespettatori. Scendendo nel dettaglio, la Abate porta Giulio dalla ‘famosa’ zia Carmela, con cui non mancano alcuni battibecchi. Non solo, la corteggiatrice presenta i suoi colleghi e il padre al tronista. In studio oggi è presenta una coppia del Trono Classico molto apprezzata dal pubblico. Stiamo parlando di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi.

Ma il colpo di scena arriva quando Maria De Filippi annuncia che c’è una segnalazione su Giulia. Sullo schermo appare Sheri, l’ex corteggiatrice di Alessandro Zarino. La ragazza sceglie di raccontare a Giulio quanto accaduto il sabato precedente. Le due, diventate amiche proprio all’interno del programma, avrebbero preso parte a una festa, durante la quale Giulia si sarebbe scambiata un bacio con un calciatore. Il tutto sarebbe accaduto di nascosto, in quanto sia Sheri che la migliore amica della D’Urso avrebbero coperto quest’ultima. Pare, inoltre, che la corteggiatrice sarebbe dovuta andare a casa con questo ragazzo, ma colpita dai rimorsi avrebbero deciso di non andare.

Oggi Uomini e Donne: Giulia D’Urso smentisce il racconto dell’amica Sheri

Una segnalazione davvero molto forte quella che arriva su Giulia, che per molti potrebbe essere davvero la scelta di Giulio. Naturalmente la D’Urso smentisce il racconto fatto da Sheri, ma come fanno notare anche Lorenzo e Claudia non nega il bacio dato al calciatore. Dunque, una puntata molto importante quella a cui assisteremo oggi.