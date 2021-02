Uomini e Donne oggi, Gemma: sospetti su Maurizio, la De Filippi non ci sta

L’appuntamento di oggi, giovedì 11 febbraio 2021, di Uomini e Donne inizia con Gemma Galgani. Si tratta di una puntata abbastanza particolare, in quanto proprio Maria De Filippi interviene abbastanza infastidita per quanto sta accadendo. Scendendo nel dettaglio, la conduttrice racconta inizialmente che Gemma e Maurizio G. si sono visti durante la serata precedente. Il cavaliere si è recato a casa della dama e insieme hanno trascorso una bella serata. La Galgani, però, in studio appare abbastanza dispiaciuta, in quanto sembra che Maurizio voglia solo sfruttarla per ottenere visibilità. Il motivo? Il cavaliere dagli occhi azzurri ha fatto disegnare un quadro da un suo amico pittore qualche giorno prima e avrebbe voluto che Gemma ne parlasse in puntata.

Infatti, viene mandata in onda una clip in cui si vede Maurizio lamentarsi di questo. Pare che lo scopo del cavaliere fosse far pubblicità di fronte alle telecamere al suo amico. Non solo, ci sarebbe anche stato uno scambio di foto con Maria. La conduttrice appare abbastanza infastidita nei confronti di Maurizio e Maria. Agli occhi dei presenti in studio i due sarebbero messi d’accordo. Gemma, intanto, mostra ancora la sua delusione per la questione del quadro. Tutti sembrano credere che a Maurizio, in realtà, non intessi nulla di Gemma e probabilmente neanche di Maria.

Tina Cipollari sostiene questa idea e ammette di volersi prendere la responsabilità per mandare via dal programma il cavaliere, che ancora non riesce a dare delle spiegazioni su quanto accaduto. Non solo, sembra che Maurizio faccia una vera e propria figuraccia in questa occasione. A questo punto, la De Filippi prende la situazione in mano e decide di far avere un chiarimento dietro le quinte tra Maurizio e Gemma per una ventina di minuti. Subito dopo, il cavaliere dovrebbe avere anche un confronto, sempre fuori dallo studio, con la dama Maria.

Difficilmente la conduttrice si ritrova a fare questo tipo di intervento. Eppure questa volta, la padrona di casa decide di intervenire e di scoprire gli altarini, una volta per tutte.