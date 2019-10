Uomini e Donne oggi: Sara abbandona il Trono, scontro in studio

Uomini e Donne oggi, puntata Trono Classico: Sara Tozzi abbandona il Trono, in studio Nathalie e Andrea

Oggi a Uomini e Donne va in onda una nuova puntata del Trono Classico, sicuramente una delle più attese dal pubblico. Infatti, i telespettatori assisteranno all’abbandono di Sara Tozzi, che decide di lasciare il Trono. A iniziare il discorso è naturalmente Maria De Filippi, la quale annuncia che la giovane ha intenzione di abbandonare il programma. In lacrime, la ragazza confessa di non essere libera né con il cuore e né con la mente. La sua passata relazione, che si è conclusa lo scorso mese di gennaio, non le permetterebbe di continuare questo percorso come vorrebbe. Il suo pensiero va appunto ancora all’ex fidanzato. Senza prendere in giro nessuno, in particolare i suoi corteggiatori, Sara decide di lasciare il suo posto sul Trono. Un momento molto forte per il pubblico, ma soprattutto per la Tozzi, che non riesce a trattenere le lacrime. Si apre, dunque, con un vero colpo di scena questa puntata del Trono Classico di oggi.

Nessun ritorno, però, per Sara con l’ex fidanzato dopo aver lasciato il Trono. A rivelarlo è lei stessa in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine. Intanto, la puntata in onda oggi ha altri momenti forti. In studio, Maria fa entrare Alessia Marcuzzi. Si parla, infatti, di Temptation Island Vip. La coppia seduta al centro della studio, questa volta, è quella composta da Nathalie e Andrea. I due hanno messo fine alla loro relazione durante il falò di confronto anticipato. A richiederlo è stata proprio la Caldonazzo, che non aveva alcuna intenzione di continuare questa esperienza dopo aver visto alcuni filmato dell’ormai ex fidanzato.

Oggi a Uomini e Donne, dopo l’annuncio di Sara si accende lo scontro tra Nathalie e Andrea

Dopo l’annuncio di Sara Tozzi, gli animi in studio si accendono con il confronto di Nathalie e Andrea. I due non se le mandano a dire, tanto che si lasciano andare a una nuova discussione all’interno del programma. A intromettersi nel loro scontro ci pensa Gianni Sperti, il quale si scaglia contro Andrea, non approvando alcune sue dichiarazioni.