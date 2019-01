Uomini e Donne oggi: Teresa elimina Andrea, Lorenzo fa danni

Oggi Uomini e Donne: Lorenzo bacia sia Giulia che Claudia, caos in studio

Oggi, Giovedì 10 Gennaio 2019, va in onda una ricchissima puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. Maria De Filippi parte con il trono di Lorenzo. Il giovane di Milano entra in studio e ammette immediatamente di essere un po’ agitato a causa delle esterne fatte con le sue due corteggiatrici. Il tronista ha infatti portato fuori sia Claudia che Giulia. La prima uscita è stata organizzata proprio da Riccardi. Il ragazzo ha deciso di portare la Dionigi a casa di sua nonna per presentargliela. Le cose sono andate a meraviglia e alla fine è arrivato anche un nuovo e dolcissimo bacio tra i due. Si passa poi alla Cavaglia.

Lorenzo è stato invitato da Giulia nella sua città lo stesso giorno in cui ha portato Claudia da sua nonna. Il tronista accetta l’invito e si reca a Torino. Passeggiano, chiacchierano e poi si lasciano andare a momenti di grande tenerezza. Lui prova a baciarla più di una volta e alla fine la ragazza cede e si lascia andare. Una volta tornati in studio, Riccardi ammette di non sapere cosa fare perché interessato ad entrambe, anche se svela di avere una piccolissima preferenza. La Dionigi e la Cavaglia non sono affatto felici di tale atteggiamento. Successivamente, lui chiede di ballare con la torinese e Claudia esce per prendere un attimo aria, per poi rientrare subito dopo senza rivolgere la parola al tronista.

Uomini e Donne Trono Classico: Teresa rifiuta il bacio di Andrea e poi lo elimina

Teresa è andata al paese di Antonio per convincerlo a tornare in studio a corteggiarla. Dopo aver parlato con il nonno del suo corteggiatore, la tronista di Napoli parla con Moriconi. Alla fine, lui decide di tornare in trasmissione perché sicuro di provare qualcosa di importante per la Langella. Bellissima e romanticissima l’esterna con Andrea Dal Corso. Lui ha avuto addirittura modo di parlare al telefono con il papà di lei che, a quanto pare, non è del tutto convinto che il ragazzo sia interessato realmente a sua figlia. Dopo aver provato a baciarla in esterna, ricevendo un netto rifiuto, la tronista lo elimina.