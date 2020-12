Uomini e Donne oggi, caos: segnalazioni su una dama e una corteggiatrice

Cosa accade oggi a Uomini e Donne? La puntata inizia da dove si è conclusa quella andata in onda ieri. Si è accesa una forte discussione in studio tra Maurizio, Gemma e Valentina. Quest’ultima ha avvertito la Galgani, facendole sapere che il cavaliere le aveva chiaramente dichiarato che non provava un reale interesse nei suoi confronti. A questo punto, il 50enne ha deciso di fare una segnalazione su Valentina, affermando che ha nascosto alcuni dettagli sulle sue conoscenze del passato. Oggi, giovedì 10 novembre 2020, esce fuori che la dama spingeva Costantino – un cavaliere che è stato in trasmissione per poco tempo – a raccontare solo una parte della verità. Scendendo nel dettaglio, l’uomo avrebbe dovuto affermare che era stato insieme a Valentina solo per guardare un film.

Ma tra i due pare ci sia stato molto di più! Non solo, tra accuse e attacchi, spunta fuori un’altra segnalazione: la dama avrebbe avuto dei rapporti anche con Nicola M., il quale è assente in studio da tempo poiché aveva contratto il Covid-19. Pare che i due fossero d’accordo nell’attendere il suo ritorno per poi lasciare insieme il programma. Pertanto, ora tutti credono che Valentina abbia iniziato a conoscere Maurizio solo per allungare i tempi.

Secondo le anticipazioni de Il Vicolo delle News, oggi scendono in studio i tre tronisti. Davide Donadei racconta di essere uscito con Chiara e non con Beatrice. Quest’ultimo è arrabbiata, ma lui le ribadisce che è la sua preferita. Questa volta ha preferito, però, fare un’esterna con Chiara per viversi meglio la situazione, visto che è un po’ indietro rispetto a lei. Non è uscito neanche con Valeria per un motivo ben preciso: nei camerini ha sentito il corteggiatore di Sophie, Giorgio, rivelare agli altri ragazzi che la corteggiatrice in puntata lo guardava spesso.

In studio Valeria scende abbastanza nervosa. La giovane fa sapere di non conoscere affatto Giorgio e poi decide di lasciare il programma. Davide non la rincorre. Dunque, Maria De Filippi fa notare che questo dettaglio prova che il tronista pugliese sia interessato solo a Chiara e Beatrice.

La puntata dovrebbe proseguire con Armando Incarnato, che è uscito con Lucrezia Comanducci, da poco tornata in trasmissione. Tra loro, però, l’uscita non è andata nel migliore dei modi!