Uomini e Donne oggi, Jessica e il gesto speciale per Davide

Oggi la puntata di Uomini e Donne è dedicata al Trono Classico, in particolare a Jessica Antonini e Davide Lorusso. La tronista, sin da subito, ha dimostrato di essere molto interessata al corteggiatore. Quest’ultimo non ha mai avuto dei rivali, sebbene lei abbia iniziato una conoscenza anche con Simone. In effetti, il secondo si è più volte mostrato infastidito dal comportamento di Jessica, che sembra voler dare spazio solo alla sua frequentazione con Davide. Tra loro pare esserci stato un vero e proprio colpo di fulmine! Impossibile non notare la complicità e il feeling che si sono creati in poco tempo. Maria De Filippi, nel corso della puntata andata in onda ieri, ha fatto scendere in studio la Antonini. La tronista ha atteso, assistendo anche a una parte del confronto del collega Davide Donadei con Selene e Beatrice. Jessica ha anche detto la sua, rivelando di approvare il comportamento della seconda. Oggi viene dato spazio al suo percorso, che prosegue nel migliore dei modi.

Uomini e Donne oggi, Jessica e Davide sempre più vicini: lei si tatua una rana durante la loro esterna

E mentre si conclude il confronto tra Davide e le sue due corteggiatrici, Jessica torna al centro della scena. Inizialmente lei e Sophie eliminano alcuni corteggiatori, che vengono subito rimpiazzati con altri nuovi ragazzi. La Codegoni non sembra aver trovato ancora qualcuno che le interessi particolarmente, al contrario della Antonini. Jessica, infatti, come già in molti hanno potuto notare, è molto avanti con Davide. Il suo interesse nei confronti del corteggiatore aumenta sempre di più e l’esterna che va in onda oggi fa da conferma a questo. Insieme hanno trascorso dei momenti speciali, in particolare le anticipazioni rivelano che lei compie un gesto abbastanza significativo.

Jessica e Davide, oggi Uomini e Donne: tra loro colpo di fulmine

Jessica è uscita in esterna, nel corso dei giorni precedenti a questa registrazione, con Davide. Quest’ultimo l’ha portata da un tatuatore. Ha fatto disegnare una rana e lei se l’è tatuata sul posto. Un’esterna speciale per loro. La Antonini ha una passione per le rane e l’ha fatto presente sin dall’inizio. Nel corso della prossima puntata, Jessica prende una decisione davvero importante per la sua conoscenza con Davide.