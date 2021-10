Uomini e Donne oggi, Gemma sexy riscalda lo studio: poi gavettone di Tina

La dama torinese mette in scena uno show sensuale e seduce tutti, ma l’opinionista non reagisce bene

Povera Gemma Galgani! A Uomini e Donne arriva per lei il secondo gavettone di Tina Cipollari. Inutile per molti telespettatori fare i moralisti e creare delle polemiche. La dama torinese non si scompone più di tanto. Anzi, quando Maria De Filippi la invita a stare attenta a un possibile attacco dell’opinionista, lei resta comodamente seduta al suo posto senza preoccuparsi troppo. E, invece, Tina colpisce ancora e arriva da dietro le quinte con il secchio d’acqua utilizzato poco prima proprio da Gemma per sfilare.

Le dame sfilano sulla passerella nel corso della puntata di oggi e la prima, ovviamente, è la Galgani. Ebbene, ancora una volta, riesce a sorprendere tutti con un look perfetto per l’occasione. Ma è la scena da lei creata a riscaldare lo studio. Questa volta, Gemma si presenta con una camicia a quadri rossa sopra una canottiera bianca e un paio di jeans. L’outfit è ideale per creare una delle scene da sempre più sensuali. Al centro dello studio, la dama torinese si esibisce lavando con spugna, acqua e sapone un’auto.

I suoi movimenti sono sensuali e i voti da parte dei cavalieri sono altissimi. Anche Gianni Sperti esprime un’opinione positiva, ammettendo di averla trovata davvero sensuale. Tina, come si poteva immaginare, non è di certo d’accordo. Quest’ultima si infuria e dà vita a una nuova polemica, criticando duramente la dama e non finisce qui!

Maria si accorge subito che la Cipollari è alla ricerca del secchio d’acqua e sapone usato da Gemma per la sfilata. Pertanto, la padrona di casa non può fare altro che mettere in guardia la Galgani, che resta in attesa di vedere la sua amica Ida Platano sfilare. Ed ecco che proprio mentre va in onda il video di presentazione della sfilata, arriva Tina e rovescia il secchio su Gemma e Maria urla: “Nooo!”.

Ovviamente, la Galgani è completamente bagnata e la Cipollari scappa via. “Ci ha fregato tutti”, dichiara Gianni. La De Filippi chiede di portare un accappatoio per Gemma, in modo che possa coprirsi. La dama, però, è intenta a cercare Tina per colpirla con la spugna. L’opinionista torna in studio e danno nuovamente vita a un piccolo show.

Non mancano i commenti negativi da parte di vari telespettatori, ma la maggior parte del pubblico di Canale 5 è divertito per quanto accade. “Io vivo per queste due donne” e ancora “Finalmente una puntata top”. C’è chi chiede di portare Tina e Gemma in prima serata, addirittura.

E ci sono anche utenti sui social che continuano a sospettare che le due, in realtà, si mettano d’accordo per realizzare questi show.