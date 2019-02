Uomini e Donne oggi, Gemma e Rocco: svelato il mistero dei “giochetti”

Uomini e Donne oggi, Gemma e Rocco decidono di darsi un’altra possibilità: Maria svela il mistero dei “giochetti”

A Uomini e Donne, Gemma Galgani decide di dare un’altra possibilità al suo rapporto con Rocco Fredella. I due scelgono di riprovarci, ma la dama precisa che lei ha intenzione di accettare solo l’invito per una cena romantica. Ed ecco che durante un ballo Gemma e Rocco si mostrano complici e molto presi l’uno dall’altra. Sembra proprio che la Galgani sia davvero interessata alla consocenza del cavaliere e forse da parte sua c’è già un sentimento importante. Nel corso della puntata del Trono Over in onda il 4 febbraio, Maria De Filippi svela finalmente il mistero legato ai famosi “giochetti“. Scendendo nel dettaglio, qualche puntata fa, Gemma si lamentava di aver ricevuto delle proposte poco carine da parte di Rocco. La dama ribadisce nuovamente di non voler vedere più romanticismo da parte del cavaliere, anziché sentir parlare di “giochetti”. Ma Gianni Sperti e Tina Cipollari vogliono sapere quali sarebbero questi giochi a cui starebbe pensato Rocco.

Ed ecco che Maria rivela si tratta semplicemente di abbigliamento intimo particolare. Il Fredella vorrebbe andare oltre con Gemma, ma lei sembra ancora bloccata su questo punto di vista. Probabilmente vuole prima avere qualche altra conferma da parte del cavaliere. Nel frattempo, Gianni resta deluso di fronte alla rivelazione di Maria. Infatti, l’opinionista credeva che questi famosi “giochetti” rappresentassero qualcosa di più forte. In realtà, pare che Rocco abbia proposta a Gemma di indossare un abbigliamento particolare. Svelato il mistero, la Galgani annuncia di voler accettare l’invito del Fredella, che le chiede di andare a cena insieme. “Una cena romantica l’accetto, senza giochetti”, rivela Gemma. Il pubblico, però, non apprezza la decisione della dama torinese.

Oggi Uomini e Donne: Gemma Galgani chiude con Marcello e torna da Rocco Fredella

Durante la scorsa puntata, Gemma aveva deciso di chiudere definitivamente con Rocco e di continuare la sua conoscenza con Marcello. Ma con quest’ultimo la frequentazione si conclude prima del previsto, visto che per entrambi non è scattata la scintilla. Rocco si fa nuovamente avanti con Gemma e inizialmente sembra infuriato con lei. Ecco che poi arriva la pace, ma non sappiamo ancora per quanto tempo durerà.