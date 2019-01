Uomini e Donne news: Rocco accusa Gemma, lei volta pagina con un altro

Uomini e Donne news: Gemma Galgani viene accusata da Rocco e poi presenta Marcello

La nuova puntata del Trono Over di Uomini e Donne, in onda il 28 gennaio, Gemma presenta la sua nuova conoscenza. La Galgani sembra aver scelto di voltare definitivamente pagina dopo la turbolenta frequentazione con Rocco. Proprio con quest’ultimo ha un’accesa discussione a inizio puntata. In studio, il Fredella rivela al pubblico che in realtà la dama non è quello che mostra in televisione. Il cavaliere è convinto di aver conosciuto la vera Gemma fuori dagli studi televisivi ed è sicuro di ciò che dice. Non solo, secondo Rocco la Galgani sarebbe solo una vittima del suo stesso personaggio. Un’accusa molto forte quella del Fredella, che riesce a colpire Gemma. Infatti, quest’ultima si lascia andare, scagliandosi contro il cavaliere. Addirittura Rocco si alza della sua sedia per raggiungere la Galgani al centro dello studio. La dama, però, non glielo permette, deludendolo. Ed ecco che Maria De Filippi annuncia che Gemma sta conoscendo un altro uomo, Marcello.

Il cavaliere entra in studio e la conoscenza con la Galgani non sembra procedere nel migliore dei modi. Maria cerca, però, di spiegare alla dama torinese il punto di vista di Marcello e riesce a rassicurarla. Gemma ammette che hanno un punto in comune molto importante, ovvero l’amore verso gli animali. Maria fai poi sapere alla Galgani che il cavaliere ha chiesto il numero di altre donne del programma. Stiamo parlando di Viviana e Cristina, che sono più giovani di Gemma. Il pubblico si scaglia subito contro Marcello, al contrario della Galgani che prende positivamente quanto appena scoperto. La conduttrice le fa presente che il cavaliere potrebbe metterla sullo stesso piano di Viviana e Cristina. Pertanto, Gemma non se la prende.

News Uomini e Donne: Gemma inizia una nuova conoscenza con Marcello

Gemma, dopo Paolo e Rocco, volta finalmente pagina con Marcello. Per i due è ancora presto e, pertanto, non riescono a dare chissà quali conferme. I due preferiscono continuare a conoscersi e valutare bene la situazione. Dunque, non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà tra Gemma e Marcello.