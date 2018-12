Uomini e Donne oggi: Gemma conquista tutti, pesanti critiche per due dame

Uomini e Donne oggi: Gemma Galgani conquista tutti durante la sfilata, due dame duramente criticate

Nel corso della puntata del Trono Over di Uomini e Donne del 12 dicembre, diverse dame si mettono in gioco, sfilando. La prima a entrare in studio è Barbara, con un vestito leopardato e scalza. La De Santis non riesce, però, ad attirare l’attenzione dei cavalieri, che devono giudicare in base al tema “Elisir di seduzione”. Barbara non riceve, dunque, voti molto alti. Al contrario, Gemma riesce invece a conquistare proprio tutti. Anche il pubblico acclama la Galgani, che appare con un vestito lungo rosa molto bello. Anche questa volta, la dama torinese riesce ad accumulare voti molto alti, fatta eccezione per l’1 di Gianbattista. Paolo le dà 8 e Rocco, che le ha dato un bel 10, lo accusa di essere una persona vendicativa. Ed ecco che proprio dopo la sfilata di Gemma arriva il turno di Pamela. Quest’ultima riesce a conquistare il consenso dei cavalieri, ma il pubblico si scaglia contro di lei. Sono davvero tanti i telespettatori che commentano negativamente il suo look. Oggetto delle critiche non è il fisico, in quanto la dama è davvero una bella donna, bensì il vestito da lei scelto.

Pamela sfila con un abito rosso lungo molto scollato nella parte superiore del corpo. Il parterre maschile apprezza molto l’outfit scelto dalla dama, tanto che Maria De Filippi legge voti altissimi. Intanto, nel web sono diverse le polemiche. In particolare, il pubblico è convinto che i cavalieri votino in base alla “scollatura dell’abito”. Pamela viene definitiva volgare, ma anche Cristina finisce nel mirino dei telespettatori. Sebbene il suo vestito venga apprezzato dalla maggior parte del pubblico, c’è però chi ritiene che anche lei abbia giocato sulla volgarità. Il bel fisico di entrambe colpisce comunque tutti, sebbene il web si sia rivoltato contro i cavalieri che votano. Anche Valentina sfila e piace molto ai telespettatori, meno ai cavalieri. Mariangela viene giudicata per la sua camminata, mentre Barbara per il vestito leopardato che sembra non aver sedotto molti. Luisa piace molto a Tina Cipollari, Denise al parterre maschile e Roberta intanto riceve voti altissimi.

Oggi Uomini e Donne: Gemma con il suo abito rosa tra le giovani dame arriva in finalissima

La classifica della sfilata è: Pamela, Roberta, Cristina, Denise e Gemma. Tutte e cinque devono ora affrontare la finalissima. Intanto, Gianni Sperti conferma che la Galgani ha sfoggiato proprio un bel vestito. Tina ovviamente non è contenta di vedere Gemma passare la prima parte della sfilata. Non è la prima volta che la dama torinese conquista proprio tutti, con uno standing ovation in studio. Maria De Filippi, inoltre, fa notare che la Galgani arriva in finalissima tra quattro giovani dame. Nel frattempo, il pubblico non risparmia Pamela e Cristina, ancora duramente criticate. I telespettatori sono sicuri che le donne preferiscano indossare un abito scollato al fine di conquistare ottimi voti nel parterre maschile. La finalissima si conclude con la classifica: Cristina, Roberta, Pamela, Gemma e Denise.