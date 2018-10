UeD oggi, Gemma sorprende: standing ovation in studio per la dama

Uomini e Donne oggi, Gemma sorprende tutti: il pubblico si alza in piedi applaudendo

Standing ovation per Gemma a Uomini e Donne. Nello studio, come sempre, viene fatta la sfilata delle dame. Il tema, nel corso di questa puntata, è “Elisir di seduzione”. Ed ecco che la Galgani sorprende proprio tutti con il look che ha scelto di proporre. Non solo, la dama fa anche uscire del fumo durante la sua sfilata, che rende il tutto ancora più bello. Inoltre, la musica è stata pienamente apprezzata. Anche il pubblico da casa è soddisfatto del look proposto da Gemma. La dama appare elegante e sicura di sé. La Galgani propone un vestito lungo con lo spacco molto particolare. Arriva subito anche il commento di Gianni Sperti. L’opinionista ammette che Gemma è davvero bella. La sfilata piace proprio a tutti, tanto che i cavaliere mettono voti abbastanza alti alla dama. Nel frattempo, il pubblico si alza in piedi e fa un applauso importante alla Galgani. Quest’ultima appare emozionata e ringrazia tutti.

“Gemma è una donna elegante e di classe”, rivela Gianni rispondendo ad Angela, la quale anche lei fa complimenti alla Galgani per questa sfilata. Tutti i cavalieri mettono voti molto alti alla dama, che ha sfilato dopo Barbara. La De Santis non ha lo stesso apprezzamento di Gemma. Infatti, Barbara riceve voti abbastanza bassi da parte dei cavalieri. L’unico uomo che dà un voto basso alla Galgani è Gianbattista, che presenta un bel 3. Ma non è la prima volta che Gemma sorprende tutti. Sicuramente questa volta ha avuto un grande successo, vista la reazione del pubblico. Mai visto, fino ad ora, che i presenti in studio si alzassero in piedi applaudendo dopo una sfilata.

Molto spesso Gemma è stata in vetta alle classifiche delle sfilate del Trono Over. Questa volta conquista proprio tutti. Anche i telespettatori non possono che commentare positivamente il look scelto dalla dama. Ma secondo Barbara, la Galgani non avrebbe rispettato il tema della sfilata, in quanto avrebbe anche dovuto sedurre i cavalieri. La De Santis vede eleganza in Gemma, ma è convinta che non abbia centrato il vero obbiettivo.